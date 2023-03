Ovo je popis filmova koji imaju najviše nominacija za pobjedu na Oscarima 2023.: Od ''Avatara'' do savršenih biografskih drama

Film ''Avatar: The Way Of Water'' - 3 Profimedia

Kako se približava najveći događaj u sezoni dodjele filmskih nagrada, ovo je popis filmova koji nose najviše nominacija za nagradu Oscara 2023. koji nas očekuju večeras.

Ovogodišnja dodjela Oscara uključuje ukupno 23 kategorije s između pet i deset nominiranih za svaku nagradu, a mi smo pripremili popis filmova koji nose najviše nominacije za pobjedu.

Predviđanja za Oscara prvenstveno se temelje na prethodnim nominacijama i pobjedama drugih glasačkih tijela tijekom sezone dodjele nagrada 2023., kao što su Zlatni globus, Nagrade po izboru kritičara, BAFTA-e i nadolazeće PGAS i WGA. Filmovi poput ''Everything Everywhere All at Once'', ''The Banshees of Inisherin'' i ''Top Gun: Maverick'' osvojili su bezbrojna priznanja tijekom sezone, povećavajući svoje šanse za pobjedu u svojim kategorijama Oscara 2023.

Više od 50 filmova u 23 kategorije dobilo je nominacije na 95. dodjeli Oscara. Od velikih nastavaka blockbustera kao što su ''Avatar: The Way of Water'' i ''Top Gun: Maverick'' do kratkih igranih filmova poput ''Le Pupille'' Disney Plusa, na dodjeli Oscara predstavljen je širok izbor filmova iz 2022. godine.

''Everything Everywhere All at Once'' predvodi događaj s ukupno 11 nominacija, uključujući najbolji film i najbolju glumicu, a slijede crna komedija ''The Banshees of Inisherin'' i film na njemačkom jeziku ''All Quiet on the Western Front'' s po devet nominacija.

All Quiet on the Western Front

''All Quiet on the Western Front'' je adaptacija istoimenog romana njemačkog pisca Ericha Marije Remarquea iz 1929. godine. Film prati mladog vojnika Paula Baumera i njegove suborce u posljednjim danima Prvog svjetskog rata dok se suočavaju s užasima rata uoči primirja.

The Banshees of Inisherin

Crna tragikomedija iz 2022. ''The Banshees of Inisherin'' dobila je nevjerojatnih devet nominacija. Film redatelja Martina McDonagha, dobitnika Oscara, odvija se uz obalu Irske i prati dvojicu muškaraca čije je životno prijateljstvo iznenada prekinuto. Kada Pádraic (Colin Farrell) odbije ostaviti Colma (Brendan Gleeson) na miru, posljedice postaju sve alarmantnije.

Osim za najbolji film, ''The Banshees of Inisherin'' se kandidira za glavne nagrade poput najboljeg glumca (Farrell), najboljeg sporednog glumca (Gleeson i Barry Keoghan) i najbolje sporedne glumice (Kerry Condon). Film ima briljantan završetak bez osjećaja s uvjerljivim izvedbama i tekstom koji nevjerojatno zaslužuju priznanje za Oscara.

Elvis

''Elvis'' Baza Luhrmanna govori istinitu priču o kultnom pjevaču Elvisu Presleyu (Austin Butler), dokumentirajući njegov komplicirani put do slave, 20 godina dugu vezu sa svojim menadžerom, pukovnikom Tomom Parkerom (Tom Hanks) i njegov brak s Priscillom.

Dok se većina razgovora oko Elvisa vodila oko nemogućnosti Austina Butlera da izgubi naglasak naslovnog glazbenika, biografski film je izazivao reakcije tijekom sezone dodjele nagrada zbog svojih uzbudljivih vizualnih prikaza, inovativnog i energičnog stila redatelja Baza Luhrmanna i izvanredne izvedbe glavnog glumca. Na dodjeli Oscara 2023. ''Elvis'' je nominiran za osam nagrada, uključujući najbolji film, najboljeg glumca, najbolju filmsku montažu i najbolji zvuk.

Everything Everywhere All at Once

Danielsov ''Everything Everywhere All at Once'' glavni je kandidat za najbolji film na dodjeli Oscara 2023. Apsurdna komedija-drama priča prati kinesko-američku vlasnicu praonice rublja Evelyn, njezina supruga Waymonda i njihovu kćer Joy. Dok ih provjerava porezna uprava, Evelyn otkriva da mora povezati svoje verzije iz paralelnih svemira kako bi spriječila moćnu figuru da uništi multisvemir.

Film vodi u Oscarima 2023. s 11 nominacija, uključujući najbolji film, najbolju glumicu (Michelle Yeoh), najboljeg sporednog glumca (Ke Huy Quan) i najbolju sporednu glumicu (Stephanie Hsu i Jamie Lee Curtis).

The Fabelmans

Režirano i napisano od Stevena Spielberga, ''The Fabelmans'' je poluautobiografska drama o odrastanju koja se temelji na Spielbergovom djetinjstvu i adolescenciji. Film prati Sammyja Fabelmana dok razvija ljubav i talent za snimanje filmova, što mu pomaže da vidi istinu o svojoj disfunkcionalnoj obitelji i drugima oko sebe.

Spielberg je glavni kandidat za Oscara za najboljeg redatelja što bi mu moglo donijeti treću pobjedu u ovoj kategoriji nakon ''Schindlerove liste'' 1994. i ''Spašavanja vojnika Ryana'' 1999. Fabelmanovi su također u konkurenciji za najbolji film i dvije glumačke nagrade na Oscarima 2023. , uključujući najbolju glumicu za Michelle Williams i najboljeg sporednog glumca za Judda Hirscha.

Tár

''Tár'', nominiran za najbolji film, govori izmišljenu priču o Lydiji Tár, poznatoj i nemilosrdnoj skladateljici čiji se svijet ruši dok se priprema snimiti simfoniju koja će joj promijeniti karijeru. Psihološku dramu režirao je Todd Field, koji je nominiran za najbolju režiju i najbolji originalni scenarij, a Cate Blanchett glumi u naslovnoj ulozi, za koju je nominirana za najbolju glumicu, a njena zadivljujuća izvedba mogla bi je dovesti do drugog kipića.

Top Gun: Maverick

''Top Gun'' (1986.), sa svojom ozbiljnom, dirljivom i ludo zabavnom pričom u kojoj se iskusni mornarički pilot Pete "Maverick" Mitchell suočava sa svojom prošlošću dok trenira mlađu skupinu diplomanata Top Guna za opasnu misiju je prethodnica filma ''Top Gun: Maverick'' koji je pokrenuo trijumfalni povratak u kina u doba pandemije, zaradivši gotovo 1,5 milijardi dolara na blagajnama. Hvalospjevi kritike i uspjeh na kino blagajnama ''Top Gun: Maverick'' bili su bez presedana, djelomice zato što originalni kultni klasik nije bio uspješan na kino blagajnama niti je posebno popularan među kritičarima. ''Top Gun: Maverick'' pokupio je šest nominacija na 95. dodjeli Oscara, uključujući i najbolji film.

Avatar: The Way of Water

''Avatar: The Way of Water'' dugo je očekivani nastavak znanstveno-fantastičnog epa ''Avatar'' Jamesa Camerona iz 2009., koji još uvijek drži titulu filma s najvećom zaradom svih vremena. Film pun CGI-a prati Jakeovu i Neytirijevu obitelj 15 godina nakon događaja u Avataru. Obitelj Sully mora napustiti svoj dom i otputovati preko Pandore dok se poznata prijetnja ponovno pojavljuje, a Jake se priprema za još jednu bitku protiv ljudi.

Baš kao i njegov prethodnik, ''Avatar: The Way of Water'' istovremeno je oborio rekorde kino blagajni i dobio priznanje kritičara tijekom sezone dodjele nagrada. Dok ''Avataru 2'' nedostaju nominacije za Oscara u glumačkom sektoru, vizualno upečatljivi znanstveno-fantastični ep dobio je pohvale u četiri odgovarajuće kategorije: najbolji film, najbolji zvuk, najbolji produkcijski dizajn i najbolji vizualni efekti.

Trokut tuge

''Trokut tuge'' pridružuje se sve većem broju hollywoodskih klasno osviještenih satira, s crnom komedijom koja prati bogati mladi par manekenki koji se ukrcavaju na luksuzno krstarenje. Kad brutalna oluja pogodi brod, klasna hijerarhija je nestala, a preživjeli se susreću s novom dinamikom moći. U filmu glume Harris Dickinson, Woody Harrelson, Charlbi Dean i Dolly de Leon, od kojih je potonja dobila međunarodno priznanje za svoju izvedbu. U režiji i scenariju Rubena Östlunda, ''Trokut tuge'' nominiran je za tri nagrade na Oscarima 2023., uključujući najbolji film, najboljeg redatelja i najbolji originalni scenarij.

Žene govore

Adaptirano prema istoimenoj knjizi iz 2018., ''Žene govore'' nominiran za najbolji film usredotočen sje na skupinu žena u menonitskoj zajednici koje raspravljaju i glasaju o tome kako krenuti naprijed nakon niza seksualnih napada: ne činiti ništa, ostati i boriti se ili napustiti. Drama dolazi od redateljice Sarah Polley, koja je dobila nominaciju za Oscara za najbolji adaptirani scenarij. Polleyjev prezir za najboljeg redatelja pokrenuo je daljnju raspravu o trendu dodjele Oscara nominiranja samo muških redatelja, a iznenađenje je i nedostatak Jessie Buckley za najbolju sporednu glumicu.

A iako još nisu izabrani ni prošlogodišnji pobjednici i iako je još nevjerojatno rano, čini se da su neki filmovi koji izlaze 2023. već zaključani za nominacije za Oscara 2024. Predviđanja se temelje na žanrovima filmova, pohvalama filmskih redatelja, scenarista i zvijezda, pratećim produkcijskim studijima, kao i na prostorima samih filmova. Predviđanja za dodjelu Oscara 2024. neizbježno će se promijeniti kako bude izlazilo sve više filmova, ali filmovi kao što su ''Oppenheimer'', ''Barbie'', ''Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I'', ''Killers of the Flower Moon'' i ''The Little Mermaid'' već imaju dobre izglede da budu prepoznati na događaj sljedeće godine.

