Bivši nogometni trener Zvonimir Boban prošle godine rastao se od supruge Leonarde Lončar, sada uživa u prisustvu puno mlađe partnerice, a mi smo se prisjetili kako je izgledao nekad.

Nekadašnji nogometni trener Zvonimir Boban prošle se godine razišao od svoje supruge Leonarde Lončar s kojom je bio dugih 28 godina, a nakon toga zaljubio se u mlađahnu stomatologinju Marijanu Gikić.

54-godišnji Boban je oduvijek bio pravi zavodnik, a mi smo se prisjetili kako je izgledao 2006. godine na otvorenju jednog casina u Zagrebu. Boban je danas mršaviji te imaju pokoju sijedu, ali već godinama je ostao vjeran svojoj specifičnoj bradi i frizuri.

Leonarda i Zvonimir razveli su se nakon 28 godina braka, odnosno 32 godine veze i zajedno dijele petero djece, kćeri Ružu, Martu i Mariju, te sinove Rafaela i Gabrijela.

Leonarda je prošla kroz trnovit put, a ne tako davno i kroz dva stresna razdoblja - razvod i selidbu i to nakon što je sa Zvonimirom Bobanom provela ukupno 32 godine.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim", ispričala je iskreno Leonarda Josipi Pavičić u In magazinu prošle godine.

Brzo nakon prekida krenula su šuškanja da Boban ima novu ljubav, stomatologinju Marijanu Gikić.

O njihovoj se vezi dalje nije pisalo, a nije poznato jesu li još uvijek zajedno.

