U privatnom životu najbolji prijatelji, a u novoj romantičnoj komediji - najveći neprijatelji! Julia Roberts i George Clooney filmom "Karta za raj" sve su oduševljene gledatelje odveli na egzotičan Bali, a Dorotea Filipaj na premijeri je za In magazin otkrila tko bi od poznatih faca radi ljubavi kupio jednosmjernu kartu za tako daleku destinaciju.

Julia Roberts i George Clooney ponovno osvajaju publiku novom romantičnom komedijom. Kultni dvojac na premijeru je privukao brojne obožavatelje, a među njima su se našla i poznata lica.



''Ovaj film je samo ona dobra stara komedija, mislim Julia Roberts i George Clooney su već indikator toga, tako da ovaj film ne glumi nešto što nije i kad izađeš iz kina, osim što vidiš prekrasne scene i poželiš ići na Bali, osjećaš se dobro i sve je lijepo i krasno'', zaključila je Andrea Andrassy.



''Fan sam veliki Julie Roberts i ono što posebno volim kod nje je to što stari sa dostojanstvom, a George Clooney je faca ono, kako god okreneš, tolike godine ostati u vrhu tog muškog seksipila i nije za odbaciti. Znaš, da njega sretnem na Baliju, ne bi mi bilo teško'', zaključila je Mia Kovačić.

U namjeri da spriječe svoju kćer u udaji, bivši supružnici udruže snage i odlaze na Bali, rajski otok na kojem je ona pronašla ljubav.

Odbaciti cijeli život i otići na drugi kraj svijeta zbog ljubavi, barem u filmu, je potpuno moguće. No upitali smo naše poznate bi li oni bili spremni učiniti isto?



''Iskreno, ja da'', zaključio je Pavao Elez.

''On je više onako suptilniji frajer, ja bi baš morala onako jako vagnut, zavisi kakva bi to ljubav bila'', rekla je Nika Pavičić.

''Mislim naravno. Ali ako je to stvarno ljubav mog života.. Ali morala bi se i ona malo doselit u Zagreb, malo u Split pa bi mi mijenjali lokacije'', zaključio je Pavao.

''Kako ne! Dok smo hodali, gospođa je radila u Šangaju 6 mjeseci, onda sam ja s avionom fino se organizirao, napravio iznenađenje i otišao je vidjet. Tako da, za ljubav i na kraj svijeta'', rekao je Frano Ridjan.



''Apsolutno ne. Zato što, neka se on izvoli preselit u Hrvatsku'', zaključila je Andrea Andrassy.

A Pedro Soltz učinio je upravo to. Brazilac i hrvatska manekenka Iris Cekuš upoznali su se prije 12 godina, bila je to ljubav na prvi pogled. Već pri prvom posjetu Hrvatskoj, poznati se maneken zaljubio se u Lijepu našu u kojoj je potom s Iris i stvorio dom.



''Najbitnije stvari su ljudi. i kako tu imamo obitelj odlučili smo zbog toga. Da moja kćer ima obitelj blizu, da imamo takav način života. Nismo birali Hrvatsku, jednostavno smo došli tu na neko vrijeme.. Bili smo u Brazilu, prije smo živjeli tamo, živjeli smo u Americi.. Nekako je sve ispalo kako treba i onda smo ostali'', objasnio je Pedro Soltz.

Supruga našeg najpoznatijeg putoholičara Kristijana Iličića navikla je na njegova duga izbivanja. Ako treba, kaže Andrea, pratila bi ga i na kraj svijeta. Samo da su zajedno.



''Zvučat će kao klišej, ali jednostavno u današnje vrijeme svijet nije veliko mjesto, nego malo i zbog ljubavi se stvarno isplati, a i ima prednosti istražiti novu destinaciju'', rekla je Andrea Trgovčević.

Zbog ljubavi ili istraživanja novih kutaka svijeta, Bali je jedno od onih mjesta koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.



''Jako lijep otok, čudesna kultura, mene su se posebno dojmile slike i rukotvorine koje rade tamošnji ljudi i to sam baš išla po selima. Naravno, rižina polja i prekrasni hramovi'', ispričala je Mia Kovačić.



NIKA: ''Prvenstveno ljudi, jako lijepe plaže, kultura koja je toliko divna, ne mogu izdvojiti ni jednu stvar. Baš smo u globalu jako jako zadovoljni'', ispričala je Nika Pavičić.

''Jaako. Sve se slažem s Nikom, znači ljudi, hrana, lokacije, plaže, vegetacija sve je savršeno'', opisao je Pavao.

Ako niste u mogućnosti uskoro posjetiti ovaj predivni otok, u njegovim čarima od danas moći ćete uživati na velikom platnu.

