Višestruka dobitnica nagrade Grammy Norah Jones nakon 16 godina ponovo u Hrvatskoj

Poznata dobitnica nagrade Grammy Norah Jones svojim će pjevačkim talentom gledatelje Ljetne pozornice u Opatiji počastiti u srpnju ove godine nakon dugih 16 godina.

Višestruka dobitnica nagrade Grammy, Norah Jones, 15.07. 2023. u sklopu svoje europske turneje nastupit će na jednoj od najatraktivnijih ljetnih pozornica u Hrvatskoj. Nakon 16 godina hrvatska publika će ponovno moći slušati live izvedbe hitova iz njene dugogodišnje uspješne karijere i to na Ljetnoj pozornici u Opatiji.

Norah Jones nagrađivana je američka pjevačica, kantautorica i pijanistica koja je objavila sedam studijskih albuma i prodala više od 50 milijuna ploča, Billboard ju je proglasio najboljom jazz umjetnicom desetljeća 2000-ih, njezine su pjesme streamane šest milijardi puta diljem svijeta i vlasnica je devet nagrada Grammy.

Svoju solo glazbenu karijeru započela je 2002. godine izdavanjem debitantskog albuma ''Come away with me'' koji je prodan u više od 27 milijuna primjeraka i donio pet nagrada Grammy, uključujući album godine, snimku godine i najboljeg novog izvođača. Naredni studijski albumi ''Feels Like Home'' (2004.), ''Not Too Late'' (2007.) i ''The Fall'' (2009.) stekli su platinasti status, a svaki od njih je prodan u više od milijun primjeraka, a i prihvaćeni su i hvaljeni od strane kritičara.

Kompilacija iz 2010. ''…Featuring Norah Jones'' pokazala je njezinu nevjerojatnu svestranost kroz suradnje s raznolikim umjetnicima kao što su Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast i Herbie Hancock. Godine 2018. Jones je izdala niz singlova uključujući suradnju s umjetnicima i prijateljima kao što su Mavis Staples, Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball, Rodrigo Amarante i Brian Blade, od kojih su neki uvršeni u kolekciju singlova Begin Again iz 2019. Posljednji studijski album ''Pick Me Up Off Te Floor'' objavila je 2020. godine, a krajem 2021. objavila je i svoj prvi Božićni album ''I Dream of Christmas''.

Upravo će na opatijskoj Ljetnoj pozornici smještenoj odmah uz more publika čuti bezvremenske hitove Norah Jones među kojima su i ''Come Away With me'', ''Sunrise'', ''Don't Know Why'', ''Chasing Pirates'' i mnogi drugi.

Rezervirajte datum 15.07. za glazbeni spektakl na opatijskoj Ljetnoj pozornici i požurite po ulaznice jer je kapacitet za sjedeća mjesta ograničen.

Ulaznice kreću u prodaju 18.01. putem službene stranice Norah Jones, a redovno će se moći kupiti od 19.01. putem sustava Eventim.