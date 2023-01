Zorica Kondža osvrnula se na glazbeni ukus mladih danas: ''Žao mi je što danas u centru grada slušaju cajke, nekad je to bila sramota''

Zorica Kondža iskreno je rekla što misli o cajkama i progovorila o Massimu, koncertu u Areni Zagreb i kako izgleda njeno slobodno vrijeme.

Jedna od naših legendarnih pjevačica Zorica Kondža otvoreno je za Slobodnu Dalmaciju priznala što misli o cajkama i kako izgleda njeno slobodno vrijeme.

Zorica je nominirana za najbolju pjevačicu godine, a rekla je i što joj ova nominacija znači nakon 35 godina karijere.

''Kad počinjete karijeru svaka nominacija i nagrada je fantastična i vjetar u leđa. Naravno da su mi nagrade u početcima bile ''wow'' i uzbuđenje. Nakon ovoliko godina bavljenja muzikom najvažnije je imati publiku koju godinama gradite, i to je najveća nagrada. Opet zahvaljujući onim nagradama koje ste dobivali u samim početcima. Nakon toliko vremena ipak i ova je nagrada dobrodošla'', rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Na mlađu konkurenciju ima pozitivne komentare, a svakoga tko ima svoju publiku, kaže, cijeni. Međutim, iskreno je progovorila što misli vrsti glazbe oko koje se često vode polemike, turbo folku.

''Moj glazbeni ukus je osta sličan i dan danas. Žao mi je šta danas mladi ljudi u srcu grada Splita slušaju turbo folk. U moje vrijeme je to bila sramota. Nama je bilo “Samo me nemoj vodit di su cajke!”, a danas urbana gradska djeca kažu: “A šta ću, pa tamo su svi”. Svojoj djeci sam uvijek govorila da ne moraju oni ići tamo gdje su svi. Krivo mi je šta je u Splitu to tako'', rekla je iskreno.

A dok ne pjeva, Zorica voli kuhati. Otkrila je da njezina cijela obitelj voli fino jesti, a kuhati je naučila od roditelja i sestara. A za njena jela prijatelji imaju samo riječi hvale.

''Često bih kuhala za druženja s prijateljima, uviijek su govorili “wow”. Čak sam dobila od kolege ideju da kad prestanem pjevat da otvorim "Kod Zorice Kondže" restoran'', rekla je.

Za kraj, osvrnula se na Massima.

''Žao mi je što nisam s Massimom snimila duet. Bili smo pričali o tome lani, imala sam baš želju s njim napravit duet, ali nismo uspjeli naći neku pjesmu koja bi nam odgovarala'', priznala je.

Zorica je nedavno progovorila i o svojim golišavim izdanjima s početka karijere te dokazala da je za karijeru dovoljan samo dobar glas.

