Ljubav bez granica! Poznate bake o najdražoj životnoj ulozi: ''Predivan osjećaj, predivan''

Otkad je svijeta i vijeka, bake ispisuju najljepše stranice našeg djetinjstva. U čarobnoj ulozi koja donosi radost i ispunjenje, uživaju i poznate dame. Tko sve ne može zamisliti život bez unuka, otkrit će vam naša Anja Beneta za In magazin.

"Moj unučić, moj Danijel veli, to moja baka pjeva meni. Ma nije Danijel, lažeš. Ne lažem. To ona pjeva meni: ja ne mogu više bez tebe. Moja baka uvijek govori da joj jako puno falim. I ja ću baka biti u tvom spotu, ovaj put tatat vozi motor, a ja ću u sljedećem na biciklu.", priča Marina Tomašević.



Iako svojeg unučića obožava, priznaje da joj titula bake na prvu nije legla.



"Moram priznati da mi je u početku bilo neobično jer meni je baka sinonim za staru ženu. Ja sam se sve mislila, dobro kad jednom budem baka, da li da me zove Marina, pa je moja kćer rekla, jesi normalna, kakva MArina?! Sad me svi zovu baka, i sad sam se već navikla...", iskreno priča Marina.



Život bez unuka ne može zamisliti još jedna poznata zvjezda na domaćem glazbenom nebu. Zorica Kondža rastopi se od same pomisli na svoju unučicu.



"Pile moje malo, ja joj kažem. Tako je slatka. I zaista jedan predivan osjećaj. Predivan. Predivan. Neopisiv. Kad ste mladi, kad ste roditelj vi sami jednostavno nemate vremena, ne shvaćate što se dogodilo, nemate tu zrelost kao u ovim godinama što sam sad ja, i na drugačiji način gledate to čudo, čudo Božje.", opisuje Zorica Kondža.



Baku Zoricu, jednogodišnja Natali nedoljivo podsjeća na sina Tonija.



"Uspoređujemo slike kad se on rodio, i sad ima tako fizionomiju, ajmo reći od Tonija i ima plave oči normalno, svi imamo plave oči , pa ima i ona. ", priča Zorica.



Ponosna na svoje dvije unuke je i Jasna Zlokić.



"Popustljiva sam, ali ipak pazim da ne upropastim tatu i mamu, na njihov neki način, kontinuitet odgoja jer dijete se mora, ne samo voljeti, mora ga se odgajati jer je to jako potrebno i smatram nužno, je li. Djeca bi to za čas zloupotrijebila, znači, morate malo balansirati, ali baba i dida jesu tu da malo popuste, da daju malo više nego što mama i tata popuštaju.", smatra Jasna,



Evo još jedne bake među našim glazbenim divama.



"Kakva ste baka? Kako bih rekla, ja se ne bih nazvala bakom, ja bih se nazvala prijateljicom moje unuke, jer ona to meni jest. Ona je odrasla, to je već mlada, krasna žena .", zaključila je Tereza Kesovija.



Da nema veće ljubavi od one između bake i njezinih unuka, dobro zna i Danijela Dvornik.



"Rekla mi je Ella jedan dan, ti si baš bezobrazna. Više voliš unuku nego što si voljela mene i onda sam se nasmijala i rekla. Nije istina, voljela sam ja i tebe, samo što sam ti ja bila mama, a sada sam baka. Ovo ti je jedna sasvim druga dimenzija ljubavi. Ovo ti je nešto drugo , i dobro je što mogu biti s njom kad hoću, a i mogu ti je vratiti kad god hoću, a tebe nisam mogla vratiti.", kaže Danijela Dvornik.



Sretna baka je i Vanna. No za razliku od mnogih estradnih kolegica, privatni život uvijek je voljela sačuvati za sebe. No znamo da ju je sin Luka prošlog ljeta razveselio unučicom.



"Mama si samo onima kojima si mama, nisi mama nacionale. Znam da je dominantan drugačiji pristup, ali evo, nisam taj tip.", govori Vanna.



Zato Neda Ukraden ne samo da rado o njima govori, već svoje unuke rado i pokazuje.



Unuk Dule baku bi, čini se, mogao naslijediti na pozornici. No za scenu je rođena i unuka Aleksandra.



U ulozi bake odlično se snalazi i Ksenija Pajić.



"Moj Toma ima dvije i pol godine i jako volim vrijeme provoditi s njim. To mi je relaksacija, ljubav, ma divno. Toliko je duhovit, šarmantan, veseo, zaigran, jako mi je lijepo s njim'', priča Ksenija Pajić.



Bili oni bebe ili odrasli, unuci se uvijek vole svim srcem. Ljubav između baka i unuka rađa se na prvi pogled, a traje cijeli život.

