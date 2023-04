Život joj je obilježila uloga Regice iako glumicom prvo nije ni htjela biti, a jednu stvar Smiljka nikada nije preboljela...

Hrvatsku je rastužila vijest o smrti omiljene Regice iz serije ''Gruntovčani'', a evo kakav je bio život ove glumice koja to nije ni planirala biti.

Hrvatsku je na zadnji dan ožujka ove godine rastužila vijest o smrti omiljene Regice iz serije ''Gruntovčani'', a glumica koja je utjelovila njen lik, Smiljka Bencet Jagarić, uistinu je bila posebna.

Biti glumicom nije planirala, a njena uloga u ''Gruntovčanima'' došla je sasvim slučajno. Međutim, svima je ulogom pokazala da je za ovaj posao bila rođena.

U svojim tinejdžerskim godinama Smiljka je upisala medicinsku školu. Međutim, kada je došla u bolnicu na praksu shvatila je da je pogriješila jer nije mogla dati injekciju pacijentima. Nakon toga, zaposlila se u Varteksu i istovremeno je upisala dramsku grupu. Redatelj varaždinskog kazališta rekao joj je: ''Jako si talentirana. Nećeš valjda raditi u tvornici?''.

Ona mu je odgovorila: ''Ne bih ni ja, ali, eto...''.

U glumačku školu upisala se kao 15-godišnjakinja, uvjetno, jer je za pravi upis morala imati 17 godina.

''Kaže se ''nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno''. Tako je i meni bilo s Regicom. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no razboljela se i nije mogla doći na snimanje. Moji Šermentovi su me se sjetili i nazvao me direktor ekipe'', prisjetila se Smiljka u jednom intervju za Večernji list.

Prvo su snimljeni “Mejaši”, a tri godine poslije i “Gruntovčani”. Najteže joj je u životu bilo kada joj je nestao otac i nikada nije saznala gdje mu je grob i to joj je bila najveća bol. Tata joj je 1945. otišao prema Bleiburgu i nikad se nije vratio i ona nikada nije saznala gdje je pokopam

''Čovjek koji ga je zadnji vidio rekao je da si je tata zamatao noge. Rekao mu je: ''Luka, dođi sa mnom da prijeđemo Dravu, sad će nastati džumbus''. Taj čovjek je bio na kamionu. Tata mu je odgovorio da ne može ostaviti ove svoje, pa je ovaj otišao. Radio je kao telegrafist u vojsci, nikad pušku nije uzeo u ruke'', rekla je u jednom od intervjua.

Kada je završila srednju školu iz Varaždina se preselila u Bjelovar i sa 20 godina upoznala je svoju prvu ljubav glumca Sašu Bindera za kojeg se udala, ali nakon dvije godine shvatili su da nisu jedno za drugo. Kasnije se preselila u Karlovac i upoznala budućeg supruga Vladimira Jagarića. Suprug je s njom igrao i u kultnim “Gruntovčanima”. Imao je manju ulogu, Naceka.

U karijeri je odigrala 131 ulogu u više od 3.000 predstava. U kazalištu je poznata po ulogama Ann Boleyn, Cesarčeve Tonke i Petronile Brezovačkog, a od televizijskih uloga najpoznatije su one u ''Gruntovčanima'' i ''Mejašima'' koja su joj obilježile karijeru.

Nažalost, Smiljka nas je napustila u 89. godini.

''Završila je na Rebru na hitnoj jer joj je pozlilo. Prebacili su je na odjel, osjećala se bolje. Danas smo je trebali ići posjetiti i onda su nam javili iz bolnice da je umrla. Iznenada joj se pogoršalo'', rekao je. Nino Matijašec, nećak Smiljke Bencet za 24 sata.

''Pala je prije pandemije, nije mogla hodati i koristila je kolica. Uvijek je držala do sebe'', rekla nam je Smiljkina obiteljska prijateljica.

Glumica je zadnjih mjeseci bila u domu za starije i nemoćne. To je bio njezin izbor i u tom domu je bila sretna, rekli su njeni bližnji.

