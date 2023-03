Preminula je glumica koja je utjelovila legendarni i omiljeni lik Regice iz televizijske serije ''Gruntovčani''

Stigle su tužne vijesti za obožavatelje starog klasika ''Gruntovčana'', preminula je omiljena Regica, glumica Smiljka Bencet.

Glumica Smiljka Bencet Jagarić preminula je u 89. godini. Vijest o smrti potvrdili su za 24 sata iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika, kojima je javio Smiljkin nećak.

Pogledaj i ovo Jedva čekamo! Uskoro stiže premijera dugoočekivane predstave "Gruntovčani" kazališta Kerempuh

''Završila je na Rebru na hitnoj jer joj je pozlilo. Prebacili su je na odjel, osjećala se bolje. Danas smo je trebali ići posjetiti i onda su nam javili iz bolnice da je umrla. Iznenada joj se pogoršalo'', rekao je. Nino Matijašec, nećak Smiljke Bencet.

Kako pišu 24 sata, Smiljka je imala problema sa srcem, a detalji sprovoda još se ne znaju.

''Pala je prije pandemije, nije mogla hodati i koristila je kolica. Uvijek je držala do sebe'', rekla nam je Smiljkina obiteljska prijateljica.

Glumica je zadnjih mjeseci bila u domu za starije i nemoćne. To je bio njezin izbor i u tom domu je bila sretna. Teško se kretala jer je dan nakon potresa, u ožujku 2020. kod kuće je pala i slomila kuk.

Smiljka je bila poznata po svojoj ulozi omiljene Regice u seriji ''Gruntovčani''.

U karijeri je odigrala 131 ulogu u više od 3.000 predstava. U kazalištu je poznata po ulogama Ann Boleyn, Cesarčeve Tonke i Petronile Brezovačkog, a od televizijskih uloga najpoznatije su one u ''Gruntovčanima'' i ''Mejašima'' koja su joj obilježile karijeru. Do uloge Regice došla je igrom slučaja. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no ona se razboljela i njezini prijatelji Šermentovi sjetili su se Smiljke Bencet-Jagarić. Nazvali su je u 23 sata i na suprugov nagovor, prihvatila je ulogu.

Zgode Regice i Dudeka pratile su brojne generacije u Hrvatskoj, a ova serija uvijek će biti klasik koji se mora pogledati.

2020. godine preminuo je i Nikola Novosel Miško koji je u ''Gruntovčanima'' glumio lik Tune Pišpeka. A godinu prije napustio nas je i Dudek, glumac Martin Sagner.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka objavila fotografije sina Viktora i kćeri Grete, preslatki prizor iz njihova doma sve je rastopio!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tina Katanić pokazala svu raskoš bujnog dekoltea u rijetkom javnom izlasku, a pozirala je u zanimljivom i dragom joj društvu