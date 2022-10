Prije 22 godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske, a Renata Lovrinčević Buljan i danas bi mogla uspješno konkurirati za krunu među mlađim ljepoticama.

Renata Lovrinčević Buljan prije 22 godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske, a Splićanka je već tada bila jedna od najseksipilnijih žena u našoj državi.

Splićanki je danas 45 godina, a svojom bi figurom zasigurno i sada mogla konkurirati puno mlađim kolegicama na takvom natjecanju.

Na Instagramu je prati 142 tisuće ljudi, a za njenim tijelom uzdišu mnogi koji isprva nisu ni znali da je prije 22 godine bila izabrana najljepšom u Hrvatskoj.

Lovrinčević je pozirala na splitskim Bačvicama nakon plivanja, a malo tko može biti ravnodušan na njezinu figuru u četvrtom desetljeću. Za ovakvo tijelo zaslužno je redovito vježbanje kojem se Renata potpuno posvetila pa se i njen profil bazira na fitness savjetima i vježbama.

U opisu fotografije Renata se pohvalila kako je isplivala svoju turu te da odlazi raditi, a kritizirala je i izgled jedne od hrvatskih najpoznatijih plaža.

''Poziram na raspadnutim Bačvicama i pitam se što turisti promisle kad vide ovakvu ploču i gnjilu skakaonicu s hrđavim brokvama?'' upitala se pa dodala.

''Isplivala svoje i bježim raditi da ne budem kao političari'', nasmijala je pratitelje.

Žanamari Perčić napisala joj je: ''Zato si ti vrh'' i dodala emotikon vatrice, a s njom su se složili i ostali pratitelji.

''Kad vide vas, nema brige ni za čim'', ''Vaša slika i pogled u more baca u zaborav Bačvice i političare'', ''Draga moja ja samo vidim koliko si ti savršena'', ''Tijelo božice''.

A da je u savršenoj formi zahvaljujući teretani, Renata je pokazala i svojim skokom u more. Na podijeljenom videozapisu popela se na ručice za penjanje iz mora i potom poput profesionalke zaronila u more, a naša poznata fitness trenerica Martina Boščić potvrdila je u komentarima: ''Kraljica skokova u more'' i dodala plavo srce.

Zanimljivo je da je Renata prije osvajanja titule misice radila kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

"Kao da je bilo jučer i dan danas smo u dobrim odnosima, jedna velika obitelj i tako mi je drago da sam dio toga, te predivne priče. Jer ovo što sam ja proživjela je puno lijepih momenata i lijepih prilika", prisjetila se jednom prilikom za IN Magazin.

Inače, atraktivna Splićanka je u sretnom braku profesionalnim vojnikom Petrom koji je čak dva puta bio u Afganistanu, a zajedno imaju dvojicu sinova.

