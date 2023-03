Princu Harryju prijeti deportacija? Uporaba droga mogla bi ga koštati nečeg vrlo važnog: ''Nema iznimaka za kraljevsku obitelj''

Priznanje princa Harryja o korištenju droge moglo bi ozbiljno utjecati na jednu važnu stvar, sve je otkrio njegov odvjetnik.

Priznanje princa Harryja da je uzimao droge moglo bi ugroziti njegovu američku vizu, upozorio je američki odvjetnik.

Vojvoda od Sussexa otkrio je u svojim memoarima "Rezerva" i TV intervjuima da je u prošlosti uzimao kokain, kanabis i čarobne gljive.

MailOnline jučer je otkrio kako se vojvoda sada suočava s pozivima da se objavi njegov zahtjev za američku vizu kako bi se vidjelo je li priznao da je koristio droge prije nego što je emigrirao u Kaliforniju s Meghan Markle 2020.

Heritage Foundation sa sjedištem u D.C.-ju kaže da njegov zahtjev za vizu sada mora biti objavljen kako bi američki porezni obveznici mogli razumjeti je li Harry prijavio da koristi droge.

Američki imigracijski zakon predviđa stroge kazne za laganje imigracijskim službenicima, uključujući deportaciju i zabranu podnošenja zahtjeva za državljanstvo.

Bivša savezna tužiteljica Neama Rahmani rekla je sinoć za Page Six: ''Priznanje upotrebe droga obično je osnova za neprihvatljivost. To znači da je princu Harryju viza trebala biti odbijena ili poništena jer je priznao da je koristio kokain, gljive i druge droge.''

No imigracijski odvjetnik iz Teksasa Sam Adair rekao je za Page Six da je malo vjerojatno da će ova priznanja predstavljati problem jer nije bilo kaznenih presuda.

Nije poznato koja su točno pitanja Harryju postavljena prilikom podnošenja zahtjeva za američku vizu jer još nije jasno koju je vizu dobio.

Međutim, pitanje na aplikaciji ESTA koja bi koristila većina britanskih turista jest: "Jeste li ikada prekršili bilo koji zakon vezan uz posjedovanje, korištenje ili distribuciju ilegalnih droga?"

U "Rezervi" i TV intervjuima koji su uslijedili Harry je priznao da je uzimao kokain, kanabis i čarobne gljive.

Rekao je da su mu marihuana i psihodelici stvarno pomogli s njegovom traumom.

''Radio sam to rekreativno i onda počeo shvaćati koliko je to dobro za mene. Rekao bih da je to jedan od temeljnih dijelova mog života koji me promijenio i pomogao mi da se nosim s traumama i boli iz prošlosti'', rekao je.

