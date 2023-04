Prijatelji legendarnog glumca zabrinuti su da bi mogao umrijeti sam: ''Dovoljno nam je samo da se pojavi''

Prijatelji Jacka Nicholsona počeli su izražavati svoju zabrinutost zbog glumčeva izolacijskog ponašanja, evo što su rekli o njegovom socijaliziranju.

Dobitnik Oscara Jack Nicholson zadnji put je viđen na utakmici Lakersa sa svojim sinom prije više od godinu dana.

Pogledaj i ovo zanimljivo! Fotka legendarnog Jacka Nicholsona neočekivano je postala viralna, obožavatelji se slažu oko jednog detalja

Mnogi su sada zabrinuti da bi glumac mogao umrijeti u samoći jer se slabo socijalizira, a izvori koji tvrde da su Jackovi prijatelji rekli su za RadarOnline da on živi kao pustinjak.

Više izvora je navodno reklo da 85-godišnjak više ne izlazi iz kuće i da mu je um otišao, očito zabrinuti zbog demencije.

Otac petero djece navodno većinu vremena provodi kod kuće u svojoj vili na Beverly Hillsu. Godinama je dijelio prilaz sa svojim dugogodišnjim prijateljem, pokojnim Marlonom Brandom, a Brandovu kuću kupio je 2005. godine, srušio je i pretvorio u vrt.

''Jasno je dao do znanja da je njegov dom njegov dvorac. Ali ljudi samo žele da izađe iz kuće i pojavi se kako bi im rekao kako – ili barem uvjeri ljude da je dobro'', rekao je izvor za RadarOnline.

Portal piše da mu djeca s vremena na vrijeme prave društvo.

"Jack je u kontaktu s određenim rođacima, posebno Rayem, svojim štićenikom, na kojeg je tako ponosan, ali njegovi dani druženja su davno prošli", rekao je jedan izvor, misleći na Nicholsonova 30-godišnjeg sina.

''Njegova djeca ga posjećuju, ali oni su njegova jedina veza sa svijetom'', nastavio je izvor.

"Kao da se više ne želi suočiti sa stvarnošću i to je jednostavno tužno."

Neke od poznatijih uloga odigrao je u filmovima "Chinatown", "The Shining", "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "A Few Good Men", "Batman" i mnogim drugim.

Posljednji je put glumio 2010. u romantičnoj komediji "How Do You Know?" s kolegama Reese Witherspoon, Paulom Ruddom i Owenom Wilsonom.

Zbog demencije je morao odustati od glume.

