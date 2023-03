Ovoj ljepotici predviđali su blistavu karijeru, a onda je sve krenulo nizbrdo: Medije je punila skandalima, a danas više ni ne sliči na sebe!

Amanda Bynes, dječja zvijezda nekoć je imala blistavu karijeru punu obećanja, a sada je smještena na psihijatriju nakon posljednjeg incidenta na ulicama Los Angelesa.

Amanda Bynes bila je omiljena tinejdžerska zvijezda početkom 2000-ih godina, a onda je njen život krenuo nizbrdo. Povukla se iz svijeta glume, povezala se s kriminalom, a onda otkrila i da već godinama ima psihičkih problema.

Zvijezda rođena u Kaliforniji započela je s glumačkom industrijom u dobi od sedam godina, a zatim je postala jedna od najvećih dječjih glumaca svoje generacije. Kasnije je postala tinejdžerska kraljica glumeći u nizu uspješnih filmova, uključujući ''She's the Man'' zajedno s Channingom Tatumom 2006. godine.

Ali baš kad se činilo da joj je svijet pred nogama, njezina je karijera doživjela udarac nakon uhićenja pod uvjetom da je 2012. vozila pod utjecajem alkohola što je kulminiralo njezinom optužbom za pokušaj bijega.

A njezinim problemima tu nije kraj jer je već sljedeće godine glumica stavljena pod devetogodišnji nadzor nakon stalne borbe s mentalnim zdravljem i problemima zlouporabe tvari.

Problematična Bynes razočarala je mnoge fanove svojim istupima i ponašanjem, a evo kako je sve krenulo.

Amanda je rođena u Thousand Oaksu u Kaliforniji kao Amanda Laura Bynes i najmlađa je od troje djece koje su imali stomatološka asistentica Lynn i zubar Rick Bynes.

Karijeru je započela u skeč emisiji Nickelodeon iz 90-ih ''She's All That!''.

Nakon što je očarala publiku, dobila je vlastitu seriju ''The Amanda Show'' koja se prikazivala od 1999. do 2002. i dobila niz pohvala.

Od 2002. do 2006. glumila je i sestru Jennie Garth u filmu ''Što mi se sviđa kod tebe''.

Zatim je debitirala kao Kaylee u ''Big Fat Liar'' 2002.

Njezina filmska karijera nastavila je napredovati i snimila je niz uspješnih romantičnih komedija.

Zvijezda u usponu oduševila je publiku ulogom Daphne Reynolds u hit filmu ''What a Girl Wants'' iz 2003. s Colinom Firthom.

Bynesina sljedeća velika uloga bio je film ''She’s the Man'' iz 2006. s Channingom Tatumom koji je zaradio više od 57 milijuna dolara diljem svijeta.

A onda je sve krenulo nizbrdo. 2010. godine je na Twitteru u dobi od 24 godine objavila da će otići u mirovinu napisavši da biti glumica nije tako zabavno kao što se možda čini.

Umirovljenje je bilo kratkog vijeka, a Bynes se vratila na posao samo nekoliko tjedana kasnije najavivši da će glumiti u filmu ''Easy A'' iz 2010., zajedno s Emmom Stone i Pennom Badgleyem.

Međutim, kratka pauza bila je pokazatelj da će se stvari u njezinoj karijeri zaokrenuti.

Samo dvije godine nakon te objave, Amandin osobni život je bio taj koji je počeo izlaziti na naslovnice.

U travnju 2012. uhićena je zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola. Izjasnila se da nije kriva, ali je optužena za dva pokušaja bijega.

U međuvremenu su joj dijagnosticirani bipolarni poremećaj i shizofrenija, a godine 2013. Amanda je uhićena jer je bacila nargilu kroz prozor na 36. katu svog stana na Manhattanu.

Iste godine stavljena je na psihijatrijsko liječenje nakon što je optužena da je podmetnula požar na prilazu strancu.

2013. godine stavljena je pod posebno skrbništvo. Godinu dana nakon što je započela njezino starateljstvo s roditeljima koji su preuzeli kontrolu nad njezinim poslovima, Amanda je izrazila zabrinutost kada je objavila na Twitteru da ju je otac verbalno i fizički zlostavljao tijekom djetinjstva. Također ga je optužila da gajio incestne osjećaje prema njoj. Njezini su roditelji zanijekali optužbe, a Amanda je onda također okrenula ploču te govorila da se ništa od toga ipak nije dogodilo.

''Moj tata nikada nije radio ništa od toga'', napisala je na Twitteru.

''Mikročip u mom mozgu me natjerao da kažem te stvari, ali on je taj koji im je naredio da me mikročipiraju'', govorila je tada potpuno izbezumljeno.

Godine 2019. Bynes se prijavila u ustanovu za mentalno zdravlje nakon recidiva. Bivša dječja zvijezda planirala je povratak u Hollywood 2018., a čak je i diplomirala na ''Fashion Institute of Design & Merchandising'' u lipnju 2019.

Godine 2022. Bynesovo skrbništvo u trajanju od devet godina prekinuto je nakon što je sudac presudio da pravni aranžman više nije potreban.

Rekao je: ''Učinila je sve što je sud tražio tijekom dugog vremenskog razdoblja. Sud utvrđuje da skrbništvo nad osobom više nije potrebno i da više ne postoje razlozi za utvrđivanje skrbništva nad osobom.''

Ali posljednja saznanja pokazuju drugačije. Podsjetimo, glumica je prošlog vikenda uhvaćena kako gola trči ulicama Los Angelesa, zaustavlja automobile, a onda je sama pozvala hitnu pomoć te završila u psihijatrijskoj ustanovi.

A u psihijatrijskoj ustanovi Bynes je upoznala i svog bivšeg zaručnika Paula Michaela. Na Valentinovo 2020. objavili su zaruke, a Amanda je tada na Instagramu podijelila fotografiju svog dijamantnog prstena, ali isprva nije otkrila njegov identitet.

Tri tjedna nakon što su potvrdili zaruke, Michael je objavio da su se razišli, ali su se nakon toga pomirili. Zaruke su konačno raskinuli u srpnju 2022., no navodno su se ponovno okupili u kolovozu i šuškalo se da će ponovno živjeti zajedno u Amandinom domu u L.A.

Iako se Bynes pomirila s bivšim zaručnikom, njihove zaruke navodno nisu obnovljene.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Isplivali detalji o pravim razlozima čudnovatog ponašanja Melanije Trump: "Bilo je to uznemirujuće i ponižavajuće"

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Naša glumica pokazala nikad tanji struk i kako joj pristaje odjeća koja joj prije nije bila dobra: "Kad kupiš pa ne vratiš"