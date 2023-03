Bivša glumačka zvijezda gola i sama tumarala ulicom, bizarni incident sve je rastužio jer je pamte kao lijepu i uspješnu ženu

Nekad holivudska slatkica hitnim službama Los Angelesa priredila je neugodan prizor, a već godinama ima slabije psihičko stanje.

Holivudska glumica Amanda Bynes stavljena je na psihijatrijsko čekanje nakon što je pronađena da luta ulicama gola i sama, javlja TMZ.

Pogledaj i ovo tužno Ovisnosti su potpuno uništile glumicu koja je bila najveća zvijezda svoje generacije, a danas ju je teško i prepoznati

Problematična glumica viđena je u nedjelju rano ujutro kako se šeta u blizini centra Los Angelesa bez ikakve odjeće.

Priča se da je mahnula automobilu i rekla vozaču da se oporavlja od psihotične epizode prije nego što je sama nazvala hitnu.

Bynes je odvedena u policijsku postaju, gdje ju je tim za mentalno zdravlje smjestio na psihijatrijsko zadržavanje ''5150''.

''5150'' je pravni postupak iz CA Welfare and Institutions Codea. Omogućuje kvalificiranom službeniku ili kliničaru da nekoga zatvori protiv njegove volje na 72 sata, koja se mogu produžiti. Tijekom tog vremena osoba će biti u potpunosti procijenjena zbog svog mentalnog zdravstvenog stanja.

Bynes je trenutačno hospitalizirana i vjerojatno će biti liječena nekoliko dana. Vjeruje se da nije ozlijeđena tijekom incidenta.

Bynesin menadžer ni o čemu se još nije oglasio, a ova vijest rastužit će njezine fanove, koji su je zavoljeli još početkom 2000-ih u tinejdžerskim filmovima. Daily Mail piše i kako je u subotu trebala biti na ponovnom okupljanju ekipe All That Cast at '90s Con, ali je druženje otkazala.

A u posljednje vrijeme vidna je i velika promjena u njezinu fizičkom izgledu te je glumica naglo smršavjela u samo nekoliko mjeseci.

Njezini problemi počeli su 2012. godine, kada je uhićena zbog vožnje pod utjecajem opijata. Godinu dana kasnije uhvaćena je i kako puši marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a tada je stakleni bong bacila na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar pred kućom ljudi koje nije poznavala i tada joj je određen 72-satni psihijatrijski nadzor.

Prije nekoliko je godina svog oca optužila za seksualno napastovanje, no tužbu je brzo povukla te je objasnila kako ju je "mikročip u njezinoj glavi natjerao da kaže sve to, ali i da je on taj koji je naredio da ju mikročipiraju". Planirala je i veliki povratak u Hollywood, no to je predstavljalo veliku opasnost za njezino mentalno zdravlje jer je bila pod velikim stresom dok je odlazila na audicije.

Amanda je imala samo sedam godina kada se počela baviti glumom, a već s 13 vodila je vlastiti show. Priznala je kako joj je medijska pažnja bila vrlo stresna, pa je bijeg potražila u drogama i alkoholu. Godinama se pokušavala izvući iz ralja ovisnosti, a to joj je navodno uspjelo početkom prošle godine, nakon čega je dobila diplomu za modni dizajn.

