Jedna od omiljenih hrvatskih glumica privatni život voli držati za sebe, no u obiteljskoj šetnji nisu joj zasmetali znatiželjni pogledi

Glumica Mirna Medaković iskoristila je vikend za šetnju sa suprugom Hrvojem Stepincem i njihovim kćerkicama Kajom i Zorom.

Mirna se s djevojčicama uskladila u modnoj kombinaciji, pa su tako sve tri nosile smeđe dugačke kapute, a blizanke su nosile i iste cipelice i tajice te zaštitu na ušima.

Ona i njezin suprug bili su dobro raspoloženi, a stali su i popričati s jednim poznanikom.

Mirnu smo na malim ekranima gledali u seriji ''Bogu iza nogu'', koja se emitirala na Novoj TV, a svoje je glumačko umijeće pokazala je i u brojnim drugim serijama, poput ''Kud puklo da puklo'', ''Pod sretnom zvijezdom'', ''Dolina sunca'', no svoj je trag ostavila i u kazališnim predstavama.

Medaković je Hrvatima jedna od omiljenijih glumica, koja je osvajala male ekrane vedrim osmijehom i dobrim raspoloženjem, ali svoj privatni život ipak više voli držati za sebe.

2017. godine rodila je blizanke, a nama je u intervjuu prošle godine ispričala kako uspijeva uskladiti poslovne obaveze s majčinstvom.

"Izazovno je izbalansirati privatni i poslovni život uz radno vrijeme od 12 sati. Nasreću, imam sjajnog supruga koji potegne za nas oboje kada ja nisam u mogućnosti, a tu su uvijek i baka i deda", zaključila je simpatična glumica.

Kad je rodila, Mirna se ponosno pohvalila fotografijama malenih djevojčica na svojem Instagramu i time rastopila srca brojnih obožavatelja.

"Ništa mi u životu nije bitno kao moje djevojčice. Nedostaje mi ponekad vremena za sebe, ali ljubav prema njima raste svaki dan i tako će ostati do kraja mog života", rekla je Mirna. Lijepa se glumica veoma dobro snašla u ulozi majke s obzirom na to da su stigle dvije bebe odjednom. "Njihovo rođenje unaprijedilo je i odnos mog supruga i mene. Naravno da ima i teških trenutaka, čovjek ponekad kaže i što ne bi htio, često iz neznanja. Ali želimo samo najbolje za naše djevojčice, jedino nam je važno da one budu zdrave i vesele", bila je tada napisala Mirna.

