Maja Šuput pokazala je kako ona i ostatak žirija provode zadnje minute prije početka nove emisije ''Supertalenta'', a jednim videozapisom posebno je nasmijala pratitelje.

Maja Šuput pokazala je na svojim Instagram pričama kako ona i ostatak žirija provode zadnje minute prije početka nove emisije ''Supertalenta''.

Od brojnih fotografiranja, šminkanja, odijevanja i popravaka Maja je jednim videozapisom posebno nasmijala svoje pratitelje.

Dok ih Marko Grubnić fotografira, Maja, Davor Bilman, Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek pozirali su u backstageu, a Maja je napisala: ''To kako se Martina i Bilman časte!''.

Mnogima bi odmah palo na pamet da je u pitanju neka fina hrana, ali najstroži članovi žirija častili su se uvredama.

''Ti si g***o'', rekla je Martina Bilmanu dok je on na to mirno odgovorio: ''Svježe g***o''. Maja se na to jedva suzdržala od smijeha, a svi su bez ometanja nastavili pozirati za fotografiju.

Čini se da je Martina sinoć bila posebno motivirana pa je svoje kolege izvrijeđala na još jednom videozapisu. Ona i Maja snimale su se, a u kadar su im iznad glava uletjeli i Fabijan i Davor pa je Martina okrenula očima i kratko komentirala: ''Joj ova dva debila'', a pridružila joj se i Maja pa povisila glas na muške kolege: ''Ljudi, maknite se Martina i ja snimamo najavu!''.

Videozapise možete pogledati na Majinom Instagramu.

Majinim pratiteljima nikako ne može biti dosadno prateći njene avanture iza pozornice dok se priprema ''Supertalent'', a osim ''uvreda'', pokazala je i kako izgleda dok joj rade frizuru i dok joj Grubnić u zadnjim trenucima prije odlaska na binu krati haljinu.

