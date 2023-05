Otkazan nastup Leta 3 u eurovizijskom selu, razlog je jedan član benda koji nije najbolje

Članovi riječke grupe Let 3 danas su trebali nastupiti u eurovizijskom selu, no nastupa neće biti, evo i zašto.

Nakon prehlade Zorana Prodanovića Prlje Let 3 u nemogućnosti je danas nastupiti u eurovizijskom selu.

Dečki su odlučili da neće nastupati i da se čuvaju za subotu i finalni nastup na Eurosongu, a sve su potvrdili za Index.hr.

Prlja se razbolio nakon što je boravio u prostorima gdje imaju probe i nastupe jer su klimatizirani i pod ventilacijom.

"Kad čovjek boravi tamo po 10-12 sati, onda je to malo problematično zato što to nekim ljudima djeluje na grlo. A kad pjevačima to djeluje na grlo, onda to nije dobro", rekao je Mrle.

Eurovizijsko selo je primarno odredište za sve posjetitelje. Program traje do 13. svibnja, kad je finale Eurosonga, te nudi nastupe uživo i posebne goste. Unutar sela nalazi se jedinstveno područje, Discover Ukraine, posvećeno ukrajinskoj kulturi i kreativcima.

A četiri člana benda napravila su show u drag klubu Blundell Supper u Liverpoolu. Nastupili su kao specijalni gosti cabaret programa i s pjesmom "Mama ŠČ!" izazvali pravi delirij. Dečki su nosili svoje eurovizijske kostime, ispod kojih ovaj put nisu imali bijele potkošulje i gaće kao na Eurosongu, već prozirne kombinezone i tange.

Ali, nedostajao im je pjevač Zoran Prodanović Prlja, koji je ostao u hotelu čuvati glasnice za veliko finale.

Let 3 je naglo i skočio na kladionicama i trenutačno nam u finalu predviđaju 13. mjesto, a glavna favoritkinja za pobjedu i dalje je švedska predstavnica Loreen s pjesmom "Tattoo".

Podsjetimo, drugo polufinale Eurosonga održava se večeras, a finale je zakazano za subotu, 13. svibnja.

