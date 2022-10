Lepa Brena na novoj fotografiji izgleda kao djevojka, pratitelji su shvatili da pjevačica voli koristiti Photoshop.

Jedna od najpopularnijih pjevačica balkanske estradne scene Lepa Brena sjajno izgleda u šestom desetljeću života, ali ipak je na posljednjoj objavi pretjerala.

Brena je na fotografiji ispala kao da je u dvadesetim godinama, a njeni pratitelji nisu se dali zavarati te su odmah primijetili da se pjevačica voli ''popeglati'' u Photoshopu.

''Bez ijedne bore?'', ''Kad bi lice tako izgledalo u tim godinama...'', ''A vidi je što se pomladila'', ''Meni govore da je prirodna, ipak, Brena lutka'', pisali su pratitelji.

Brena se na komentare nije osvrtala već je samo najavila turneju po Americi.

Brena je jednom prilikom otkrila da je uspjela smršaviti gotovo 18 kilograma, a za srpski Blic otkrila je kako je to uspjela.

Dijeta koje se drži trajala je šest mjeseci, a unatoč teškim naporima pjevačica je uspjela u svome naumu.

''Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja.

Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. Ustvari, to je bila voda u kojoj se samo parilo povrće, a ne kuhalo do besvijesti pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu'', otkrila je svoj meni.

Brena oduševljava svojom linijom u 62. godini, a kao pobornica zdravog načina života pjevačica se vodi mišlju "u zdravom tijelu zdrav duh" jedna od njezinih metoda za to je i meditacija.

"Svaki dan pijem puno vode, meditiram i vježbam. Ako mogu ja u 61. godini biti aktivna, onda mogu svi. Kada sam na putovanjima, trudim se otići na plažu ili bazen plivati. Najbitnije je da čovjek ne zapostavi tijelo, treba ga pokretati svakodnevno. Mi pjevači moramo paziti i na glas i njegovati ga. Ne pušim jer to uništava glasne žice. Ponekad s prijateljima volim nazdraviti čašom vina i to je sve", ispričala je Lepa Brena za srpski Informer.

Doris Pinčić demantirala vijest da čeka treće dijete: ''Nije istina da sam trudna, molim vas imajte razumijevanja...'' +6

Nikolina Pišek u minici nasred ceste poslala zanimljivu poruku: ''Spremna sam na sve nezgode, neočekivane'' +27