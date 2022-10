Novi skandal potresao je kraljevsku obitelj, a tiče se jednog od kraljičinih najbližih suradnika.

Dok se neki Britanci još oporavljaju od smrti kraljice, novi skandali kraljevske obitelji samo se nižu, a u javnost je sada izašla još jedna mračna tajna o kojoj se reakcije dvora još očekuju.

Naime, sud u Belfastu ovaj će tjedan saslušati optužbe da je viši član britanske kraljevske obitelji zlostavljao dječaka u dječjem domu za nezbrinutu djecu.

Navodna žrtva Arthur Smyth, prva osoba koja se odrekla prava na anonimnost, rekao je da ga je zlostavljao ujak kralja Charlesa III, Lord Mountbatten.

Lord Mountbatten je ubijen zajedno s još troje ljudi kada je IRA detonirala bombu na njegovom brodu u Mullaghmoreu, Co Sligo, 1979. godine, a svojedobno je bio jedan od najbližih kraljičinih suradnika te je, navodno, i namjestio brak kraljice i princa Phillipa.

43 godine nakon njegove smrti, lord Mountbatten optužen je za zlostavljanje 11-godišnjeg dječaka u dječjem domu Kincora u Sjevernoj Irskoj.

Smyth, koji sada ima 56 godina, živi u Australiji. Rekao je za ''Sunday Life Newspaper'' da ga je 1977. zlostavljao Lord Mountbatten, ali je shvatio tko je tek dvije godine kasnije iz novinskih izvještaja nakon njegova ubojstva.

''Ta odluka nije donesena olako. Znao sam da će me ljudi napadati zbog toga što iznosim ovu gorku istinu samo tjednima nakon kraljičine smrti. Ali, morao sam ovo učiniti“, zaključio je Smyth.

Arthur Smyth is the first person to put his name & face to claims he was abused by Lord Mountbatten. He realises that he is his will be an "unpopular case" with many because of its connection with royalty. Think he will get loads of support for his case.https://t.co/5oY0PSY1qn