Khloe Kardashian dala je do znanja što misli o zlobnim komentarima pratitelja pa oštro vratila jednom na sljedeće pitanje

Khloe Kardashian oštro je odgovorila komentatoru na Instagramu koji ju je zadirkivao zbog njezinih crta lica.

Khloe Kardashian, 38-godišnja reality zvijezda objavila je video iz teretane koji je obožavateljima dao pogled izbliza na njezino lice preko kojeg je navukla filter.

Kad ju je jedan od komentatora upitao: ''Nedostaje li ti stara faca?'', Khloe je odgovorila: ''Ne.''

Prije gotovo dvije godine u finalnoj emisiji ''Keeping Up With The Kardashians'', Khloe je inzistirala na tome da je jedina plastična operacija koju je imala operacija nosa.

''Imala sam jednu operaciju nosa - dr. Raj Kanodia,'' rekla je Andyju Cohenu, koji je bio domaćin Final Curtain specijala koji je zatvorio seriju.

Međutim, njezine fotografije i videozapisi govore potpuno drugačiju priču.

Khloe je otkrila da je otišla pod nož samo par tjedana prije nego što je njezina kći True napunila godinu dana u travnju 2019. godine.

Razradila je svoju odluku da se podvrgne zahvatu kada je njezina obitelj radila ABC specijal s Robin Roberts prošle godine.

''Rekla bih da sam cijeli svoj život uvijek željela srediti svoj nos, ali uvijek'', priznala je Robinu.

''Ali on je nasred tvog lica i strašno je pomisliti na to što ako ne ispadne dobro. Ali konačno sam skupila hrabrosti i uspjela sam i volim to!''

Tijekom istog intervjua otkrila je da se nikada nije osjećala kao zgodna sestra i da je iskusila nesigurnost zbog svog prethodnog izgleda.

Obožavatelji su gledali kako se njezina figura razvijala tijekom godina, uključujući i zapanjujući put mršavljenja u posljednjih godinu dana pa su se mnogi fanovi i zabrinuli za njeno zdravlje nakon njezine nove kilaže.

Khloe je uvijek poricala i da je povećala stražnjicu, ali profesionalni kirurzi ne bi se složili s njenom tvrdnjom.

Prije mnogo godina na društvenim mrežama je napisala: ''Žao mi je, razočarat ću vas. Ali uvijek sam imala guzicu! A vaše vjerovanje da nije stvarna samo je meni kompliment i dokaz truda u teretani.''

