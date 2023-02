Ova mlada studentica jedna je od favoritkinja za pobjedu na Dori, a evo u što je ona itekako sigurna: ''Nastup će natjerati sve da ustanu sa stolica!''

Mlada perspektivna pjevačica Meri Andraković okušat će sreću po prvi put na Dori s pjesmom ''Bye Bye Blonde'', a nama je otkrila kako se odlučila na ovaj izazov i kako ostale privatne obveze usklađuje s pjevanjem.

Meri Andraković mlada je i perspektivna pjevačica koja će ove godine po prvi put okušati sreću na natjecanju za pjesmu Eurovizije Dora 2023. u Opatiji.

Ova 22-godišnjakinja trenutno drži visoko treće mjesto među konkurencijom za pobjedu, a nama je otkrila kako teku pripreme za nastup od kojeg ju dijeli još samo nekoliko dana.

Kako kaže, ona i njen tim izuzetno se raduju nastupu koji je već isplaniran do zadnjeg detalja.

''Svi smo jako uzbuđeni, radimo na prvim probama i upoznajemo se sa pozornicom i cjelokupnim dojmom natjecanja, moje cure i ja smo spremne i svakom probom sve više čekamo nastup 11.2.'', kaže Meri.

Ranije je već najavila da će nastup biti drugačiji od spota, a nas je zanimalo misli li da je scenski nastup važan u ovakvom natjecanju ili se publika više fokusira na glas i pjesmu.

''Prije je to bilo drugačije, na samim početcima Eurosonga pjevači nikada nisu imali zahtjevne scenske nastupe i koreografije, svi su se fokusirali samo na glas i pjesmu. Tamo negdje kada je Abba pobijedila s pjesmom ''Waterloo'' počeli su se i nastupi sve više energetski podizati, od koreografija do kasnije led ekrana, scenskih efekata i slično. Mislim da je to jako važno, pogotovo danas kad izvođači imaju mogućnost i letjeti preko pozornice, tako da smo mi odlučili pokazati 2 strane pjesme Bye Bye Blonde'', otkriva nam.

A koje su to dvije strane?

''Ona scenska, gdje sam glumački prikazala o čemu pjesma govori i što ona meni predstavlja te publiku upoznala s cijelom pričom, a na nastupu ćemo je prikazati kako je ja osjećam i što ja publici želim reći kroz nju: zato će koreografija biti energična, vatrena i borbena, tako da publiku u dvorani Marina Cvetkovića zagrijem da svi ustanu sa stolica!'' optimistična je Meri.

Iako je još mlada, Meri je od bivših hrvatskih predstavnika Eurovizije izdvojila ove legendarne nastupe.

''Rekla sam više puta da svakako izdvajam Claudiu Beni, ali tu su i Kraljevi ulice sa jako podcijenjenom pjesmom koja je meni ostala u toliko lijepom sjećanju, a to je ''Romanca'' i možda Boris Novković i ''Vukovi umiru sami''.

Meri je inače studentica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a osim što pjeva, ide na studij glume i lutkarstva. S obzirom na česta predavanja i vježbe na fakultetu te gaže i obveze koje zahtijeva muzički svijet, evo kako uspijeva uskladiti ova dva zanimanja.

''Ponekad zna biti doista teško upravljati svim obavezama koje su akademske i tiču se glume, što zahtijeva maksimalnu posvećenost i uz to brinuti o putu kojim će se mojim glazbena karijera kretati. Kako imam još godinu do diplome, lakše mi je posvetiti se i karijeri – to je razlog i zašto sam toliko godina čekala s prijavom na Doru. Ali, ja uvijek kažem da sve ima svoje razloge, pa sam tako i sada zapravo najzrelija verzija sebe i kao takva imam prilike pjevati o nečemu što zaista osjećam, biti iskrena s publikom i dati im priliku da se povežu sa mnom, da mi vjeruju, što isto povezujem sa svojim glumačkim obrazovanjem koje mi je svakako pomoglo. Uvijek se to dvoje nadopunjuje kod mene.''

Ali, između glume i pjevanja ne može odabrati.

''Kao da me netko pita hrana ili voda. Nema ili'', kazala je kratko i jasno.

Obzirom da joj je prvi put, Meri nam je otkrila je li prijava na Doru došla iznenada ili je o pokušaju da predstavlja Hrvatsku na Euroviziji razmišljala već neko vrijeme.

''Ja sam inače veliki Eurosong fan i naravno da mi je oduvijek bio san da se prijavim na Doru i da pobijedim i predstavim svoju državu na Eurosongu. Prijava na Doru je doduše, došla iznenada, ali kako kažem, baš u pravo vrijeme – ponavljam da se očito sve u životu događa s razlogom i eto, najbolje iznenada'', govori.

''Tako je i na naše veliko iznenađenje uz to što je ušla među favorite ovogodišnje Dore i pjesma koja se najviše vrti na radijskim postajama s Dore na čak 2. mjestu na TOP ljestvici najpuštanijih pjesama diljem Hrvatske, što mi je ujedno najviše mjesto na ljestvici i to baš sa ovom pjesmom. Ne moram govoriti koliko sam bila ponosna i sretna i koliko se vidi kada nešto doprije do ušiju i srca slušatelja i radijskih urednika'', kaže ponosno.

Na CMC festivalu prošle godine Meri su se na pozornici pridružili i kolege glumci s fakulteta. Nas je zanimalo postoji li mogućnost da ih opet vidimo s njom na pozornici.

''Tko zna. Bila je to jako lijepa uspomena i lijepo iskustvo pokazati što sve možemo i čime se sve bavimo na Akademiji, a možda se jedne godine opet nađemo skupa na pozornici… Nikad ne reci nikad, pa tako i ja kažem – nadam se jednog dana…''

Iako ima tek 22 godine, Meri već godinama ima veliku podršku roditelja. Nama je otkrila otkuda joj tolika ljubav za pjevanjem.

''Upravo je potekla iz moje obitelji, najviše tatine strane. Tata mi je bio DJ u mladosti, pa nije čudo da se genima prenijela moja ljubav prema dance glazbi, tako je i ''Bye Bye Blonde'' prava dance pop 80 energična pjesma, koja mi je sjela kao nijedna do sad'', govori Meri.

Ova predivna mlada glazbenica zasad tek kreće u uspješnu glazbenu karijeru, a kada bi njena popularnost dosegla i svjetske razmjere, Meri otkriva da bi voljela snimiti duet s ove dvije mega zvijezde čiju bi sudbinu svaki glazbenik volio doživjeti, a čije pjesme i sami često pjevušimo.

''Miley Cyrus i Harry Styles'', odgovara odlučno.

A hoće li njena izvedba dovoljno oduševiti hrvatsku publiku da pošalju Meri u Ujedinjeno Kraljevstvo pa da dobije šansu da njen glas čuju i Miley i Harry, saznat ćete u subotu 11. veljače.

