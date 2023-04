Internetom kruže navodni dokumenti Ronaldove Georgine koji su pomalo uznemirili javnost

Bivši napadač Real Madrida Cristiano Ronaldo ove je godine zaigrao za arapski klub Al-Nassr, a zbog strogih zakon te države, morao se snaći oko dokumenata za svoju partnericu Georginu Rodriguez.

Cristiano Ronaldo ove je godine zaigrao za arapski klub Al-Nassr, a njegov dolazak u ovu su državu svi s uzbuđenjem dočekali. Međutim, sportaš se tamo odmah našao u problemima sa strogim zakonom koji ne dozvoljava život sa ženskom osobom osim ako s njom niste u braku.

Ronaldo je zbog toga morao nabaviti posebne dokumente za svoju partnericu Georginu Rodriguez, a ono što piše na njenoj navodnoj službenoj ispravi pomalo je uznemirilo javnost.

Naime, internetom kruže dokumenti prema kojima ju je Cristiano Georginu na njenoj vizi naveo kao ropkinju.

Georginina je navodna viza ispisana arapskim pismom obišla Twitter, a mnogi su je preveli i objasnili da je zanosna crnka zapravo navedena kao Ronaldovo vlasništvo, jer žene u Saudijskoj Arabiji ne mogu biti neovisne. Ipak, drugi smatraju da ovakvo tumačenje nije u skladu s tamošnjim zakonima, te da Georgina nije ''ropkinja'', već Ronaldova ''desna ruka'', piše španjolska Marca.

Međutim, arapski CNN je istaknuo da je to laž, kao što je navelo i nekoliko saudijskih korisnika društvenih medija. Budući da vlasti tek trebaju komentirati, ne postoji način da se ove glasine potvrde ili demantiraju.

