Slavna glumica drastično promijenila imidž, odlučila se za promjenu za koju su joj rekli da nije za žene njezine dobi!

Holivudska glumica Helen Mirren razbija svjetske stereotipe te je na nekoliko posljednjih pojavljivanja pokazala novi imidž.

Na premijerama filma ''Shazam!'', Helen je na crvene tepihe stizala s raspuštenom dugom kosom koja je potpuno sijeda, a glumica s njom izgleda puno mlađe. Mnoge starije žene vole nositi kraću kosu jer im je lakše brinuti se o njoj, ali Helen je pokazala da i žena od 77 godina itekako zna nositi dugu kosu.

Gostujući u jednoj emisiji, Helen je oštro uzvratila da na argument da starije žene ne bi trebale imati dugu kosu jer ona općenito prorijedi s godinama.

Rekla je: ''Govore da se u starijoj dobi ne bi trebalo imati dugu kosu. Ali za vrijeme Covida počela mi je rasti kosa i zapravo nisam imala dugu kosu od svojih 20-ih. I nekako je raslo i raslo i raslo i nisam ju više imala hrabrosti odrezati.''

''Pomislila sam, znaš što, prilično je cool, mislim da ću se držati toga neko vrijeme'', priznala je.

Helen je jedna od brojnih žena u Hollywoodu koje su odabrale karijeru umjesto djece, a sa svojim suprugom Taylorom Hackfordom u svibnju će proslaviti 26 godina braka.

Helen je supruga, koji je filmski redatelj, upoznala neposredno nakon svoje uloge u filmu ''Dugi Veliki petak'' iz 1980-ih, a on ju je kasnije prijavio na audiciju za film ''Bijele noći''.

Zbog posla je ovaj par puno vremena proveo odvojen, a Mirren tu odvojenost smatra prednošću.

"Moja teorija je oduvijek bila da smo zato još uvijek zajedno: jer smo proveli toliko vremena odvojeni, uvijek nam je drago vidjeti jedno drugo", rekla je glumica ranije za časopis You.

Glumica i redatelj vjenčali su se 1997. godine, a djecu nisu nikad imali.

O odluci da ne želi djecu Mirren je za britanski Vogue izjavila:

''Majčinstvo nije bila moja sudbina, stalno sam mislila da će biti, čekala sam da se to dogodi, ali nikad nije i nije me bilo briga što ljudi misle…''

''Uvijek sam bila previše angažirana u svojem životu kao glumica. U to vrijeme nisam bila sigurna da mogu uključiti dijete u to, a da ga na neki način ne iznevjerim", objasnila je.

"To nikada nije bila apsolutno svjesna odluka, to je bilo samo: 'Oh, možda sljedeće godine, možda sljedeće godine', sve dok nije bilo sljedeće godine", završila je Helen. Drugim riječima, dijete nikada nije bio prioritet, a u intervjuu za The Sunday pitali su ju je li ikad požalila tu odluku.

"Nikada nisam požalila što nisam imala djecu", a onda se predomislila.

"Zapravo, lažem. Kad sam gledala film 'Roditeljstvo', jecala sam oko 20 minuta", nastavila je pa objasnila: "Jecala sam zbog gubitka šanse za roditeljstvom i činjenice da to nikada nisam doživjela."

Međutim, Mirren priznaje da je to bio trenutak slabosti koji je brzo prebrodila.

