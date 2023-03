Simona Mijoković u 39. godini rodila peto dijete, objavila je fotografiju iz rodilišta i potvrdila sretnu vijest

Simona Mijoković i njezin suprug Stanislav dobili su sina Michaela, a sretnu su vijest objavili putem društvenih mreža.

Simona Mijoković rodila je peto dijete, sina Michaela, koje je dobila sa suprugom Stanislavom, a sretnom se viješću pohvalila na svom profilu na facebooku.

38-godišnja Simona objavila je fotografiju iz rodilišta na kojoj se vide njezina i bebina ruka.

"Sada slika svjedoči, a kad dođe vrijeme svjedočit ću glasno, zahvalno i radosno ‘klicati s krovova‘ o ovom čudesnom daru Stvoritelja , Darivatelja i Gospodara Života. Bit će to Glas klicanja Živoga Boga posebno za sve one koji nemaju glasa! Dobrodošao sine moj ljubljeni Michael u naš život. Dobrodošlo peto dijete u moje naručje, najveći Dar od Boga u moj život. A u mom srcu bio si i prije začeća vjerno navješten 17.3.2021., čuvan od Boga svakog dana trudnoće i darovan mi u naručje 9.3.2023., 3200g, 52.5 cm. Neka dobri Otac stostruko uzvrati svakoj duši koja je molila za nas", napisala je Simona u objavi.

"Čestitam! Bog vas blagoslovio!", "Hvala i slava Bogu, a predivnim i ponosnim roditeljima, sestrama i braći čestitke od srca na prekrasnom Bozjem daru. Hvala Mu što Vam je darovao tako silnu vjeru i otvorenost životu", "Draga Simona, u srcu sam osjećala da je molitva za tebe. Sinoć na križnom putu i svetoj misi bila si mi stalno u molitvi. Čestitam od srca i brz oporavak", "Predivno Simona! Iskrene čestitke tebi i tvojoj obitelji! A malenom dječaku želim dobrodošlicu na ovaj svijet", samo su neke od želja koje su uputili prijatelji u komentarima.

Simone se i danas mnogi sjećaju kao Simone Gotovac dok je s bivšim suprugom Antom žarila i palila domaćim medijskim prostorom, no posljednjih deset godina živi potpuno drugačije, u molitvi i obiteljskoj idili sa suprugom Stanislavom i sada petero djece u Austriji.

"Puno ljudi često mi postavlja pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno, gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to duh svijeta misli", rekla je u jednom intervjuu.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.