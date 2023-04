Bivša supruga poznatog boksača umalo je podlegla raljama ovisnosti o čemu sada javno govori: ''Tonula sam, bila sam žuta, kosa mi je ispadala...''

Američka zvijezda Hayden Panettiere progovorila je o paklu ovisnosti koji je prošla i zbog kojeg je umalo ostala bez svoje kćeri.

Američka glumica Hayden Panettiere progovorila je o teškim trenucima svog života i paklu ovisnosti u koji je uronila jer si je htjela pomoći.

Lijepa 33-godišnjakinja u intervjuu za časopis Women's Health UK podijelila je svoje iskustvo, a fotografije koje je snimila, a koje možete pogledati u našoj galeriji, nikada ne bi otkrile strahotu kroz koju je prolazila.

Glumica je započela novo poglavlje života nakon što je gotovo dotakla dno. Uz pomoć programa od 12 koraka, filozofije koja se temelji na apstinenciji prevladala je ovisnost o alkoholu koja je nastala tijekom rada na američkoj hit-drami ''Nashville'' 2012. godine.

Panettiere se okrenula lijekovima protiv bolova koji izazivaju veliku ovisnost nakon rođenja kćeri Kaye 2014. godine koju ima s bivšim partnerom Vladimirom Kličkom. Tada je patila od simptoma postporođajne depresije u kojoj je trošila razne lijekove, a o kojima je kasnije postala i ovisna.

''Toliko mi je ljudi u životu govorilo kako da budem i kako da živim'', rekla je.

''Htjela sam da određene odluke donosim sama i nitko me nije mogao spriječiti. Ono što sam stavila u svoje tijelo bilo je poput čina prkosa.''

''Neki ljudi vježbaju. Voljela bih da je to moj mehanizam suočavanja. Alkohol može učiniti da se osjećate bolje u tom trenutku, ali sljedeći dan osjećate se puno gore. Međutim, sve to svejedno ponavljate'', pričala je.

Tijekom postporođajne depresije, njezino loše raspoloženje bilo je pojačano učincima bivše ozljede vrata koja ju je navela da također koristi opioide.

''Jako me boljelo'', prisjetila se.

''Moja tolerancija je tako brzo porasla da je to postalo problem.''

Otvoreno govoreći o tom razdoblju svog života, priznala je: ''Trebala sam uzeti antidepresive kako bih se nosila s postporođajnom depresijom, ali moraš pronaći onaj pravi koji ti odgovara. Ne idu dobro s alkoholom, a ja nisam bila spremna prestati piti.''

Alkohol je počela piti već s 15 godina, otkrila je i kako nije pila alkohol dok je bila trudna, no priznala je da se vratila lošim navikama brzo nakon poroda te da je s vremenom sve više gubila kontrolu nad svojim ovisnostima.

Kada je 2015. otišla na rehabilitaciju, rekla je da je to bila njezina ideja: ''Ja sam bila ta koja je sebe smjestila u prvi centar za liječenje. Utapala sam se.''

''Moje tijelo je bilo kao ''dovoljno'', objasnila je.

''Imam 30. Lice mi je bilo natečeno. Imala sam žuticu. Oči su mi bile žute. Morala sam ići specijalistu za jetru. Držal sam težinu koje inače nema. Kosa mi je bila tanka i padala mi je u pramenovima…'' podijelila je grozno iskustvo.

Osam mjeseci rada na sebi se isplatilo i konačno je bila spremna za povratak na posao nakon četiri godine pauze.

''Veliki dio moje terapije bio je život u opraštanju'', istaknula je.

Ali Panettierein povratak na filmsko platno zasjenila je smrt 28-godišnjeg brata Jansena u New Yorku u veljači.

Glumac je preminuo od komplikacija aortnog zaliska koje su proizašle iz povećanja srca, ali unatoč svojoj tuzi glumica je ostala predana oporavku.

Inače, Hayden je mnogima poznata i po braku s boksačem Vladimirom Kličkom. Par je bio zajedno od 2009. do 2018. godine, a gdje god da su se pojavili, nisu mogli proći nezapaženo, i to prvenstveno zbog velike razlike u visini. Naime, ona je visoka 153 centimetra, a Vladimir 198. U svibnju 2011. godine razišli su se zbog prenatrpanih poslovnih rasporeda, no romansu su obnovili 2013. godine te se ubrzo zaručili. Zajedno su proveli devet godina, a da su prekinuli, javnost nije dugo znala jer se sve odvilo u tajnosti.

Kći Kayu nastavili su zajednički odgajati, ali Hayden je priznala kako je umalo ostala bez skrbništva zbog borbe s ovisnosti.

