Iznenada preminuo mlađi brat poznate glumice: "Neutješna je, bio joj je najbolji prijatelj i jedini brat!"

Jansen Panettiere, brat glumice Hayden Panettiere, preminuo je u dobi od 28 godina, a uzrok je nepoznat.

Mlađi brat glumice Hayden Panettiere (33), Jansen Panettiere, iznenada je preminuo dobi od 28 godina, piše Daily Mail.

Uzrok smrti nije poznat, a Jansen je preminuo u nedjelju u svojem stanu u Palsadesu, u New Yorku, gradu u kojem je Hayden provela svoje djetinjstvo.

Jansen je također bio glumac i crtač grafita, a proteklih mjeseci borio se s tjeskobom i depresijom zbog teškog perioda u karijeri.

"Hayden je neutješna. Bio joj je najbolji prijatelj i jedini brat. Bio je tako drag dečko i živio je na rubu", kazao je izvor blizak glumici.

Jason je glumio u popularnoj seriji "The Walking Dead", a njegova posljednja uloga bila je u komediji "Love and Love Not" iz 2022. godine.

Hayden je inače bivša zaručnica Vladimira Klička, s kojim ima i kćer Kayu.

