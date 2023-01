Obrve ove glumačke zvijezde glavna su tema društvenih mreža, sve će vam biti jasno kad vidite ove fotografije!

Obožavatelji Emilije Clarke našalili su se da ima najvrjednije obrve u Hollywoodu nakon njezina nedavnog intervjua.

Tijekom intervjua na Sundance Film Festivalu Emilia Clarke radila je čudnovate grimase, a do izražaja su tada došle njezine obrve, koje su, naravno, ubrzo postale glavna tema na društvenim mrežama.

''Njezine obrve imaju vlastiti život'', ''Ovdje sam samo zbog kvalitetnog sadržaja obrva'', pisali su korisnici Twittera.

''Emilia Clarke ima najvrjednije obrve u Hollywoodu'', napisao je jedan korisnik.

No, Emilia Clarke will not watch #HouseOfTheDragon: "I just can’t do it. It’s weird. It’s kind of like someone saying, ‘You want to go to this school reunion that’s not your year' That’s how it feels. I’m avoiding it." https://t.co/cWcrEjDn03 #Sundance pic.twitter.com/7VyrR6L5Fv