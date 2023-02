Slavna manekenka objavila videozapis iz saune bez trunke šminke pa pokazala jednu veliku promjenu!

Manekenka Cindy Crawford objavila je novi videozapis iz saune, na kojem je pokazivala mladu kosu koja joj je narasla.

Manekenka Cindy Craford pohvalila se novim videozapisom iz saune, na kojem je pokazivala nešto drugo od očekivanog.

Pogledaj i ovo prava filmska priča Upoznala je ljubav svog života kada je bila udana za drugog, a nikada nije skrivala koja je tajna njihova dugog braka

Naime, Cindy je s pratiteljima htjela podijeliti kako su joj narasle mlade vlasi kose te ih je zadovoljno mrsila rukom, a mnogim pratiteljima pozornost je krao donji dio videozapisa, na kojem se vidjelo da je Cindy gola u sauni.

Mnogi od njih pisali su da ovo nije Cindy jer ne sliči njoj s takvim šiškama, a onda su joj neki stali u obranu.

''Ovi koji pišu komentare da ovo nije Cindy, kakve veze ima, ljudi? Lijepa je, neka radi što želi. Zašto se ne bi mijenjala?'' napisao je jedan pratitelj.

Cindy je jedna od rijetkih dama koje su danas još uvijek vjerne svojem prirodnom izgledu, a osim rigorozne tjelovježbe koja održava njezino tijelo čvrstim, Crawford je i zagovornica prirodnog izgleda te se nije podvrgnula nikakvim estetskim zahvatima.

Inače, Cindy je u braku s Randeom Gerberom, kojeg je upoznala na jednom vjenčanju i odmah su se sprijateljili. Gerber je u to vrijeme također povremeno radio kao model, no kasnije se prebacio na poduzetništvo, na koje se i usredotočio.

Oboje su bili s drugim partnerima u vrijeme kada su se upoznali, a Cindy je tada bila čak i u braku s Richardom Gereom, no ubrzo su se razveli. Crawford je kasnije pričala kako joj prvi brak nije uspio jer se udala premlada, no šuškalo se i kako bi Rande mogao biti uzrok njihovih nevolja. "Ni Rande ni ja nismo planirali upoznati nekoga u tom trenutku života. On je imao djevojku, a ja sam bila udana", rekla je godinama kasnije u jednom intervjuu. Nisu se spetljali sve dok oboje nisu bili solo.

Sve dok nisu započeli romantičnu vezu, dobro su se upoznali i prije svega su bili prijatelji, a Cindy kaže kako je upravo to recept za sretan brak. Vjenčali su se na Bahamima 29. svibnja 1998. godine, a manekenka je pred oltar stigla bosa na plaži. Oboje su opisali kako im je vjenčanje bilo predivno i ležerno, a nisu radili preveliku buku oko svega.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jelena Perčin poslije rastave s devet godina mlađim kolegom zablistala u kratkoj, uskoj haljini i pokazala noge!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Mnogi ni ne znaju kako izgleda kći Nene Belana, a sad su je snimili u izlasku među brojnim poznatim licima