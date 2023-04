Svijet ju je zapamtio kad je slučajno pokazala međunožje na Oscarima, a godinama je u vezi s kolegom koji je od nje stariji 30 godina!

Blanca Blanco već godinama je redovit gost crvenih tepiha, a javnost ju je zapamtila kad je nakon dodjele Oscara 2017. godine okupljenima slučajno pokazala međunožje.

Blanca Blanco 42-godišnja je holivudska glumica koja je već godinama redovan gost na crvenim tepisima, a javnost ju je zapamtila zbog nezgode koja joj se dogodila na dodjeli Oscara.

Na dodjeli Oscara 2017. godine svim okupljenima slučajno je pokazala međunožje u žutoj haljini dok ju je sa strane ponosno fotografirao njezin 70-godišnji dečko John Savage, koji ima puno bogatiju karijeru.

Godinu kasnije glumica je ponovno šokirala odabirom haljine na dodjeli Zlatnih globusa, ali ne zato što je ona bila vrlo seksi, nego zato što je bila upečatljive crvene boje, dok su sve ostale glumice nosile crninu u znak protesta protiv seksualnog uznemiravanja žena u holivudskoj industriji.

2019. godine glumica je opet postala tema medija kada je pala na stepenicama na dodjeli Oscara, a mnoge je to podsjetilo na dodjelu Oscara 2013. godine i urnebesni pad Jennifer Lawrence na putu do pozornice nakon što je osvojila kipić za najbolju glumicu u filmu "U dobru i zlu". Neki su se čak zapitali je li Blanca pad možda i odglumila samo kako bi se o njoj opet pisalo, no to najbolje samo ona zna.

Inače, Blanca ne prestaje provocirati svojim golišavim izdanjima, pa je tako sada ponovno zasjala na crvenom tepihu na premijeri filma ''Air''. Blanca je odjenula kratku haljinicu koja je imala veliki prorez na dekolteu, a tkanina je onda opet pokrivala njezin vrat i ruke.

Iako ima 42 godine, glumica održava sjajnu figuru, a mnogi su i dalje šokirani činjenicom da je već godinama u vezi s 30 godina starijim glumcem Savageom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte haljinu zbog koje su sve oči bile uprte u jednu od najbogatijih Hrvatica, zbog manjka materijala ne bi je svatko nosio!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tina Katanić pokazala svu raskoš bujnog dekoltea u rijetkom javnom izlasku, a pozirala je u zanimljivom i dragom joj društvu