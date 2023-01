Andie MacDowell oduševila izjavom o starenju žena i muškaraca u Hollywoodu: ''Zašto je moja sijeda kosa problem, a Clooneyjeva ne?''

Holivudska glumica Andy MacDowell otvoreno je progovorila o licemjerju koje vlada kada je u pitanju starenje muškaraac i žena u Hollywoodu.

Holivudska glumica Andie MacDowell ljutito je komentirala licemjerje koje vlada oko izgleda između žena i muškaraca u tvornici filmova.

Andie je jedna od rijetkih glumica koja njeguje svoj prirodni izgled, a svoju crnu kosu odlučila je ostaviti onakvom kakva jest te pustiti da godine same boje njene pramenove.

''Moji menadžeri su mi rekli: ''Nije vrijeme''. A ja sam odgovorila: ''Mislim da niste pravu, bit ću moćnija ako prihvatim sebe'', ispričala je glumica.

''Kada sam to učinila, bilo mi je tako jasno da su moji instinkti bili u pravu jer se nikada nisam osjećala moćnijom. Osjećam se iskrenijom. Osjećam kao da se ne pretvaram. Osjećam se kao da prihvaćam sebe tu gdje jesam. Osjećam se ugodno. I na mnogo načina, mislim da je sve to upečatljivije na mom licu. Jednostavno osjećam da mi to odgovara'', govori Andie.

Svoju sijedu kosu koju ne boji usporedila je s kosom jednog od najvećih holivudskih zavodnika Georgeom Clooneyjem.

''Volimo starijeg muškarca. Volimo muškarce dok stare. Voljela bih da to važi i za starije žene i idemo ka tome. Znate, malim koracima. Ono što bih željela da svi učinimo je da zastanemo i razmislimo kako razmišljamo o zrelim muškarcima i kako razmišljamo o zrelim ženama i da stvarno počnemo ocjenjivati ono što govorimo i što očekujemo. Moramo! Postoje promjene koje je potrebno napraviti za moju i narednu generaciju žena. Samo želim da ljudi razmisle o tome, to je sve'', poručila je Andie.

Na kraju je upitala: ''Zašto je moja sijeda kosa problem, a Clooneyjeva ne?''

Inače, zanimljivo je da Andie je karijeru započela kao manekenka, a prve gaže odradila je u svjetskoj modnoj prijestolnici Parizu. U Francusku se, iz rodne Južne Karoline, doselila kao 20-godišnjakinja te se na svojem prvom kastingu za Yves Saint Laurent pojavila u običnoj majici, trapericama i bez šminke, pisao je američki Vogue.

Manekenstvom se nastavila baviti i nakon što se proslavila u filmovima poput "Beskrajan dan", "Zelena karta" i "Četiri vjenčanja i sprovod", a i dalje povremeno snima modne i beauty kampanje te nosi revije.

