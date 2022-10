Glumica Anđelka Prpić gostovala je u popularnoj srpskoj emisiji te potom otkrila što joj se dogodilo kad je jednom izgubila dijete u trgovačkom centru.

Srpska glumica Anđelka Prpić gostovala je u emisiji ''Ami G'' kod Ognjena Amidžića koja je vrlo popularna i gledana u Srbiji. Ova emisija ima razne rubrike za goste u kojima ponekad moraju otkriti i istinu koju možda ne bi htjeli pred gledateljima, a to je sada morala učiniti i Anđelka.

Naime, glumica je morala odgovoriti na pitanje je li ikada izgubila dijete u trgovačkom centru ili negdje drugdje, a svi koji imaju djecu znaju da se ovo vrlo lako može dogoditi.

Anđelka se nasmijala i pitala: ''Koliko situacija treba nabrojiti, ne znam koliko imam vremena''.

A onda je krenula prepričavati jednu situaciju koja ju je potpuno izbezumila.

''Šalim se. Jesam, nažalost više puta se dogodilo. Nije bilo tragično, naravno, ali u toj sekundi sve je prestrašno. Bili smo u nekom trgovačkom centru, mislim da sam baš sinu nešto kupovala i valjda od te silne djece odjednom vidim da nema mog djeteta!'' započela je Prpić.

''On je imao onaj "bajk" bez pedala, znaš oko kad se puste, pa tako drže balans... On je tako otišao negdje, a ja sam počela vrištati po trgovini: "Jakša! Jakša! Jakša", da bi u nekom momentu on naišao. I sad ja onako gledam šta ću, odgojna metoda, dječji psiholozi su mi rekli da jedino kada je dijete životno ugroženo, skroz je legitimno da budeš grublji. Naravno, nisam tukla dijete, ali sam čučnula i uzela ga za ruku i kroz zube mu rekla: "Nemoj više nikada ovo napraviti", baš sam se zapjenila...'' govorila je. A onda je uslijedio šok.

''Uglavnom, u tom trenutku dok ja pjenim i pričam, dolazi neka žena s djecom i kaže: "Jao, djeco, hajde da se slikate, vidite tko je tu", ja joj kažem da pričeka trenutak jer pričam Jakši nešto, a ona meni kaže: "Dobro, mi žurimo, mora sad.''

Anđelka je bila zbunjena i odgovorila: "Izvinite, objašnjavam nešto djetetu'', a potom je priznala da taj put pamti po toj upornoj gospođi.

Malenog Jakšu Anđelka je dobila u braku s Darijom Prpićem. Njihov brak trajao je 9 godina, a rastali su se 2020. Bivši supružnici ipak su ostali u dobrim odnosima te zajedno odgajaju sina, a Anđelka je nakon rastave viđena s drugim muškarcem o kojem se jedno vrijeme šuškalo, ali se ne zna točno je li pronašla novu ljubav.

Sin Maje Šuput opet je hit na društvenim mrežama, pogledajte kako se pokušao snaći u svijetu odraslih! +28

Bojana Gregorić-Vejzović na meti sličnih komentara zbog posljednje fotografije koju je objavila, svi su isto primijetili! +26