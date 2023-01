Ana Rucner pozirala je s bratom osebujnog karaktera kojeg nemamo priliku često vidjeti

Ana Rucner podijelila je fotografiju s bratom Mariom Rucnerom kojeg nemamo priliku često viđati, evo kako izgleda.

Ana je sjela u krilo svom bratu koji je nosio naočale, a na jednoj slici prigrlila ga je i poljubila u glavu.

''Brat'', napisala je Ana u opisu uz dva emotikona srca.

Pratitelji su se raznježili na njihovu objavu pa su to morali pokazati i u komentarima.

''Preslatki ste'', ''Koliko ljubavi na ovoj fotki'', ''Sreća'', pisali su, a mnogi su komentirali i da je brat prilično zgodan.

Anin brat također se bavi glazbom, a od Ane je stariji nekoliko godina. Slično sestri, Mario svira violinu, ali usklađuje je s drugačijim žanrom glazbe. Od najranijeg djetinjstva Mario pokazuje iznimnu strast prema motociklima, a svoju ljubav prema glazbi i motociklima odlučio je objediniti pa je tako postao kreator jedinstvenog stila na svijetu - sviranja viole na motociklu za vrijeme vožnje.

"Otkad znam za sebe i sviram i vozim. Jednostavno sam se odlučio dobro zabavljati s tim što radim", rekao je Rucner jednom za DNEVNIK.hr kojeg u vratolomijama podržavaju i najbliži članovi obitelji. "Bližnji me nikada nisu odgovarali jer i oni to svi jako vole. I moj otac voli motore tako da nikada nije bilo problema s time, ali da su se brinuli, to jesu.''

Sestra mu, rekao je, ne dijeli savjete jer se bave različitom vrstom glazbe. "No ipak ako ima nešto pametno za reći naravno da je volim poslušati", govorio je Rucner. S obzirom na to da se bavi specifičnom vrstom glazbe zanimalo nas je i može li živjeti isključivo od prihoda koje dobije od glazbe. "Može se od toga živjeti, samo ovisi o tome koliko je ljudima potrebno za život i što od života očekuju", rekao je.

