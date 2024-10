U Sarajevu završen jedan od najvećih komunikacijskih događaja u BiH, okupio rekordan broj posjetitelja

U Bosanskom kulturnom centru je održano treće izdanje konferencije Woman.Comm, na kojemu je rekordan broj posjetitelja mogao čuti predavanja, govore i panel diskusije o brojnim društvenim temama.

Završeno je treće izdanje konferencije Woman.Comm, vodećeg komunikacijskog događaja u BiH. Pod motom "Snaga komunikacije" dvodnevna konferencija je, u Bosanskom kulturnom centru, okupila rekordan broj posjetitelja, gotovo 500, koji su imali priliku čuti edukativna predavanja, inspirativne govore i panel diskusije o bitnim društvenim temama, te najnovijim trendovima u industriji, brendiranju, umjetnoj inteligenciji i brojnim drugim temama. Sve to su im prezentirali vodeći stručnjaci iz svijeta marketinga, medija, kreativne industrije, poslovne zajednice, te umjetnici i poznate ličnosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije i šire.

"Naš cilj je bio okupiti stručnjake koji mogu ponuditi drugačije poglede na trenutne trendove i izazove u industriji i omogućiti učesnicima da prošire svoja znanja i vještine. Vodile su se diskusije o integraciji umjetne inteligencije u poslovne procese, kao i o ulozi brendova u kreiranju pozitivnih društvenih promjena. Osim toga, nastojali smo da razgovaramo i o važnim društveno odgovornim temama, a to je rodno zasnovano nasilje jer nam je cilj da upravo Woman.Comm Club, kao komunikacijska platforma, bude mjesto koje potiče na društveno odgovornu komunikaciju kako nas osobno, članica, tako i naših partnera i društva uopšte“, poručila je Irena Miličević Vukoja, direktorica agencije Prefix i Woman.Comm Cluba.

Jedna od panelistica Ida Prester, hrvatska umjetnica, ukazala je na problem femicida u regiji i hitnost rješavanja. Svoj doprinost dala je tako što je napisala i zajedno sa kolegama iz regije otpjevala pjesmu "Štit".

"Da pošaljemo poruku krika ženama da smo tu, da mislimo na njih i da ćemo im pružiti podršku. Ali stalno se pitam, hoćemo li im stvarno pružiti podršku. Da li smo tu samo deklarativno, u jednoj pjesmi/spotu ili smo tu kao društvo sa svim institucijama da pomognemo tim ženama koje su u problemu", kazala je Ida.

Komunikacijska industrija u ringu s AI?

Predavači i panelisti podijelili su svoja iskustva o tome kako odgovorno koristiti inovacije i alate u industriji, s posebnim fokusom na etička pitanja i društvenu odgovornost, no također se i rekapituliralo šta smo do sada naučili, a važno je za budućnost?

"Živimo u vrijeme tehnoloških promjena koje će rezultirati velikim kulturološkim i društvenim promjenama , a kako će to izgledati pojma nemam. Ono što se sada događa je jako zanimljivo jer su umjetnici nekad gradili kreativnost na ramenima svojih prethodnika. Danas to radi AI, nastavlja ono što smo mi započeli i na taj način umjetnu inteligenciju koristimo u svakodnevnom poslu. Hoće li nas potpuno zamijeniti, nije to toliko važno, jer nešto ćemo sigurno raditi, ako ne isti posao, radit ćemo nešto drugo. Ljude koji su obrađivali zemlju početkom 19 vijeka, danas su zamijenili strojevi, ali oni i dalje rade. Ja se tehnologije ne bojim i samo se nadam da ćemo je iskoristiit za nešto super", poručio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik full service agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Da je ljudska kreativnost "jača" u odnosu na AI, složio se i Bojan Hadžihalilović, krativni direktor agencije Fabrika i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti na Odsjeku za grafički dizajn koji je poručio: "Svojim studentima savjetujem da se osim istraživanja, koje se radi kada se kreira kampanja, oslone na svoj instinkt, kojeg mi kao ljudi posjedujemo i da potraže u sebi onu prvu reakciju koja ih vodi dalje u kreaciji, a to je nešto što AI ne može uraditi. Motiviram struku i studente da je koriste ali i da uđu u ring s njom i ponude autentična rješenja".

Govorilo se i o važnosti brendiranja države od čega danas uveliko ovisi ugled koji one ostvaruju u svijetu. Kako bi se Bosna i Hercegovina riješila imidža nesigurne zemlje, koji iako činjenično neosnovan ipak zbog ratne prošlosti nažalost jest dominantan, prof. dr. sc. Božo Skoko je naglasio kako je identificirano jako puno zajedničkih vrijednosti svih naroda koji mogu poslužiti za brendiranje države i promjenu percepcije. Jedna od njih je i bh. merak koji bi zaisgurno poslužio za kreiranje pozitvnog imidža.

Treća Woman.Comm konferencija je otvorila raspravu o brojnim značajnim temama, edukovala i najavila trendove, a nakon spuštanja zavjesa već počela pripreme za četvrto izdanje.

