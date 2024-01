Konačno je sve spremno za dodjelu prestižnih nagrada Emmy, jedna serija ima čak 27 nominacija!

Dodjela nagrada Emmy obično se održava u rujnu, no organizatori su umjesto toga dogovorili susret u siječnju jer su smatrali da će štrajkovi glumaca i scenarista dotad završiti.

Nakon četiri mjeseca odgode zbog štrajkova u Hollywoodu elita američke televizije sastaje se u ponedjeljak u Los Angelesu na 75. dodjeli Emmyja, na kojoj se očekuje da će serija "Nasljeđe" biti veliki favorit.

Televizijski ekvivalent Oscara obično se održava u rujnu, no organizatori su umjesto toga dogovorili susret u siječnju, smatrajući - očito s pravom - da će štrajkovi glumaca i scenarista dotad završiti i da će se najveće zvijezde ponovno moći prošetati crvenim tepihom.

Predviđanja su jasna: serija "Nasljeđe" sa svojih 27 nominacija trebala bi osvojiti mnoštvo nagrada, uključujući i onu za najbolju dramsku seriju, koju je osvojila već dva puta.

Ova od kritičara hvaljena HBO produkcija prati moćnu i bogatu obitelj Roy, na čelu medijskog carstva, u njihovim obiteljskim svađama.

Za najbolju dramsku seriju nominirani su i "Zmajeva kuća", "Andor", "Nazovi Saula", "Yellowjackets", "Kruna" i "Bijeli lotus".

Trojica od šestorice nominiranih za najboljeg glumca u dramskoj seriji dolaze upravo iz "Nasljeđa" - Kieran Culkin, Jeremy Strong i Brian Cox. Sarah Snook favoritkinja je za nagradu za najbolju glumicu, a Matthew Macfadyen, koji je upravo osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca u seriji, ima dobre šanse da to ponovi.

Serija "Nasljeđe" natječe se za trofej uz također HBO-ovu seriju "The Last of Us", adaptaciju istoimene videoigrice, koja je dobila 24 nominacije za najprestižnije televizijske nagrade.

Oštra šik satira "Bijeli lotus" (23 nominacije) može se nadati da će osvojiti Emmy za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji. Jedina zvijezda koja se vratila u drugoj sezoni serije, koja se ovaj put odvija u Italiji, jest Jennifer Coolidge.

"Ted Lasso", dvostruki dobitnik Emmyja za najbolju seriju, natjecat će se za nagradu za najbolju komediju u konkurenciji sa serijama "Abbott Elementary", "Čudesna gospođe Maisel", "Medvjed", "Barry", "Samo ubojstva u zgradi","Wednesday" i "Dužnost porote".

Što se tiče gledanosti Emmyja, ona je već nekoliko godina u velikom padu.

Prošlogodišnju ceremoniju pratilo je 5,9 milijuna gledatelja, čak manje od izdanja 2020. pod nadimkom "PandEmmys", kada su zvijezde ostale kod kuće zbog pandemije.

Odgoda također znači da će se dodjela Emmyja ove godine naći u sendviču između nekoliko velikih holivudskih datuma dodjele nagrada, uključujući Zlatne globuse i objavu nominacija za Oscara.

Ceremonija koju će voditi glumac Anthony Anderson počinje u Los Angelesu u 17 sati po lokalnom vremenu (2:00 po srednjoeuropskom).

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Golišave fotografije našeg rukometnog izbornika prije 28 godina obišle su svijet, pogledajte kako je izgledao davne 1996.!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Kći Mije Begović objavila prelijepe vijesti s dečkom kojeg je dosad skrivala: "Presretni smo, ovo su nam najljepši životni trenutci!"