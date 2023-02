Triangle of Sadness je film koji definitivno trebate pogledati bez ikakvog razmišljanja!

Triangle of Sadness je film švedskog redatelja Rubena Östlunda koji je osvojio Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine. Östlund je poznat po filmovima koji se bave društvom, te ih na svojstveno kreativan način kritizira u svrhu osvještavanja, ali i zabave.

Östlundova klasna satira koja ide toliko duboku u grotesku da zaista povjerujete da takvi likovi postoje i hodaju među nama smrtnicima. Triangle of Sadness vam pruža to zadovoljstvo da se smijete nad sudbinama najmoćnijih koji u trenu oka postanu potpuno nemoćni.

Triangle of Sadness je film švedskog redatelja Ruben Östlunda koji je osvojio Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine. Östlund je poznat po filmovima koji se bave društvom, te ih na svojstveno kreativan način kritizira u svrhu osvještavanja, ali i zabave. On nije redatelj koji se boji da će mu filmovi ismijavati sami sebe, a Triangle of Sadness čini upravo to. Likove koje je kreirao su poput karikatura koje ismijavaju same sebe sa svojim ponašanjem i dijalozima. Redateljska odluka da napravi toliku distancu između gledatelja i likova je apsolutno genijalna kako bi još više podcrtao enormnu distancu između ultra mega bogatih, te nas, “normalnih” ljudi.

Östlund sa svojim dugim i statičnim kadrovima čini da nelagodu koju osjećaju pojedini likovi osjete i gledatelji sa druge strana ekrana. Odnosi među likovima su i više nego jasni, s toga vrlo brzo možemo shvatiti tko su zapravo ti ljudi. Na samom početku filma vidimo mladi par koji u restoranu ulazi u raspravu tko je trebao platiti večeru. Ta scena je poprilično neugodna, dugačka, i sve ono što Östlund jeste kao redatelj. On konstantno propitkuje odnose među ljudima, stavlja svoje likove u neugodne, ali stvarne situacije iz kojih proizilazi autentičan odnos. Ruben Östlund je napravio sjajan film koji je zapravo priča o kapitalizmu iz kojeg nema bijega. Oni koji imaju i oni koji nemaju su zapravo isti, samo se dinamika mijenja u skladu sa situacijom.

Glumačka postava u filmu je dobra i koliko toliko skladna. Dva glumca koja se definitivno moraju spomenuti su Zlatko Burić i Dolly De Leon. Burić igra ''prodavača govana'', kako on to sam kaže, te osobu koja ima mišljenje o apsolutno svemu. Igra svoj lik od početka do kraja dosljedno, i vrlo je lako shvatiti tko je kao lik i na koga vas podsjeća u stvarnom svijetu. Njegov lik može imati intelektualni razgovor s kapetanom broda samo uz pomoć Googlea, ali ne libi se reći svima ono što misli pa makar to bilo potpuno pogrešno. Dolly De Leon igra ulogu Abigail, menadžerice toaleta koja ubrzo postane osoba koja ima najveću moć među onima koji za sebe misle da su najmoćniji. Abigail je lik koji na prvu izgleda isprepadano i potlačeno, ali u trenutku kada dobije moć, pretvori se u pravu zvijer koja je spremna ubiti čovjeka da sve bude po njenom. De Leon odlično i dosljedno igra svoj lik koji jedini ima pravu promjenu u karakteru, te joj zaista povjerujemo u svemu što radi i govori. Ostali likovi se nadopunjuju, ali su tu više kao karikature bez ijednog sloja i trunke ljudskosti.

Triangle of Sadness je film koji definitivno trebate pogledati bez ikakvog razmišljanja. On je brutalna satira na svijet i ljude oko nas.

On ima jasan stav - moć kvari.

Oni koji imaju moć, ili je dobiju, uvijek će tretirati druge kao robu. Ono što je meni zasmetalo nakon odličnog početka filma, je njegova sredina i kraj koji su mlaki na odnosu na taj prvi dio. Kraj mi nije bio jasan, te sam imala osjećaj kao da je završio bez ikakvog rješenja i motiva. Nisam bila sigurna da li je kraj takav jer redatelj želi da gledatelji sami zaključe što se dogodi, ili je jednostavno samo nedorečen film. Obzirom na toliko šarenilo u odnosima, dijalozima i likovima, kraj mi se činio kao da ne pripada ovom filmu. Iako sam osobno stekla takav dojam, to ne čini cjelokupan film lošim.

Dapače, ovo je film koji propitkuje, upire prstom, i jedan je veliki komentar na društvo koje nas okružuje. Ovo su i više nego dovoljni razlozi za pogledati film jednog od najboljih europskih redatelja današnjice.