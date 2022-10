2018. godine u New York Magazinu izašao je članak o kući na 657 Bulevaru u Westfieldu u New Jerseyu. To je adresa kuće koja je bila uhođena od strane misteriozne osobe koja je sebe nazvala - The Watcherom. Ova istinita priča dala je kreatoru Ryan Murphy-u savršenu podlogu za sedmosatni triler.

Ryan Murphy je poznat kao pisac, producent i redatelj mnogih true-crime ostvarenja kao što su Jeffrey Dahmer, Ratched, American Horror Story, pa sada i The Watcher.

Priča o The Watcheru i kući na 657 Bulevaru, je došla kao šlag na true-crime tortu i karijeru Murphyja. Za razliku od nedavno ispričane priče o Jeffrey Dahmeru, i činjenici da je na što vjerodostojniji način pokušao prikazati život serijskog ubojice, ovaj put se dosta kreativnije zaigrao s narativom. U priču o Watcheru ubačeno je elemenata i priča koje se nisu zaista dogodile, ali koje bez dvojbe doprinose osjećajima poput straha i intrige. Murphy je zajedno sa svojim kreativnim timom napravio seriju u kojoj se novi zaplet dogodi u svakoj epizodi. Već pri kraju prve epizode svaki novi lik koji se uvodi je mogući Watcher. Sporedni likovi su napravljeni kao čudne karikature koje imaju još čudnije ponašanje. Način na koji izgovaraju replike i kako promatraju naše glavne junake, čini ih od starta sumnjivim i samim tim frustrirajućim za gledatelje jer smo svjesni da nećemo tek tako lako otkriti tko je pravi The Watcher.

The Watcher je još jedna true-crime serija sa sjajnim glumačkim cast-om. Nora (Naomi Watts) i Dean Brannock (Bobby Cannavale) su supružnici koji postaju opsjednuti s kućom i uznemirujućim pismima koje dobivaju skoro svaki dan. Vrlo brzo se okrenu jedno protiv drugoga i zapravo su sjajan prikaz društva koje nije fokusirano na zdrav odnos, već na vanjštinu i kako ih drugi vide. Naomi Watts je glumica koju poznajemo i koja nikada ne razočara, pa je tako kao Nora svojim glumačkim umijećem prikazala rastrojenu ženu koja pokušava spasiti svoj brak od uklete kuće, ali se svim silama bori i da bude uspješna umjetnica koja ima svoju svrhu u ovom svijetu. Ima sjajnu kemiju sa Bobby Cannavaleom kojeg smo navikli gledati u komedijama i kroz likove koji su obično plitki zavodnici. The Watcher je njegova uloga života i apsolutno je bio pravi izbor za igranje Dean Brannocka, čovjeka koji je opsjednut novcem, statusom, te naposlijetku i kućom koju ne može priuštiti. Oboje igraju intenzivno od početka do kraja, ne karikiraju svoje likove, i igraju ih dostojanstveno.

Ne možemo ne spomenuti i Jennifer Coolidge koja je utjelovila lik agentice za nekretnine, Karen. Coolidge pamtimo kao Stiflerovu mamu iz super popularne komedije Američka Pita, i ona će uvijek biti taj lik za nas gledatelje. Ono što je sjajno kod nje je što je ovaj lik igrala potpuno drugačije od drugih likova u seriji. Njezin lik nije nimalo uznemirujući, i daje komičnu notu ovom intenzivnom trileru. Za razliku od ostalih sporednih likova koji nemaju baš puno ''mesa'', Coolidge je pun pogodak.

The Watcher je serija koja je uznemirila mnoge kritičare i gledatelje. Neki su ljuti jer je Murphy istinitu priču začinio s mnogo izmišljenih detalja, neki jer je doista uznemirujuća za gledati, a neki jer je kraj nedovršen. Otvoreni kraj bez sretnog završetka nije tako čest u Hollywoodu, i pogotovo nije čest i popularan kada je u pitanju triler.

Gledatelji su navikli da doznaju tko je krivac, a Murphy im to vješto oduzima. Ovakav kraj je samo još jedan od zapleta u seriji, i doprinosi mistici samog istinitog događaja gdje doista pravi Watcher nikada nije nađen. Njegova visoko fikcionalizirana verzija ove pomalo nevjerovatne istinite priče, je jedna od onih serija na koju ćete se odmah zakačiti od prvog kadra, ili ćete je pri prvom trzaju izbrisati sa vaše Netflix liste. Osim što se bavi potresnim događajem iz prošlosti, podcrtava teme poput pohlepe našeg društva, konstantnim promatranjem tuđih života, i površnim ljudskim odnosima. Prikazuje nam društvo koje živi u kućama koje ne mogu priuštiti, voze skupe automobile kako bi bili bolje prihvaćeni u susjedstvu, i opsjedaju se oko vanjštine dok ono što je unutra trune brzinom svjetlosti.

Uznemiruje nas serija jer je živimo. Watcheri su naši susjedi, watcheri su ljudi koji se kriju iza ekrana na svim društvenim mrežama i tipkaju zlonamjerne komentare osobama koje ne poznaju.

Oni su svuda oka nas, ali ponekad smo to i sami mi. The Watcher je serija koja je vrijedna svake minute gledanja.

Priča o istinskom ljudskom čudovištu iz susjedstva: Koliko god bilo mučno gledati, detalji su ti zbog kojih se na ovu seriju lako zakačiti +6

Ako ste zaista zaljubljenici u sedmu umjetnost pogledat ćete ovu priču koja je prava mala filmska slagalica +0