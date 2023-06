Vruće scene kćeri legendarnog glumca u novoj, kontroverznoj seriji nisu naišle na odobravanje svih koji su pogledali ovaj njezin novi uradak

The Idol je najnovija kontroverzna serija Sama Levinsona (Euphoria) koja je prije par tjedana imala svoju premijeru na filmskom festivalu u Cannesu.

Zaintrigirale su me glavne uloge i opis radnje, ali moram priznati da me prva epizoda očarala, zbunila, smorila, te na kraju pomalo i razočarala. The Idol je serija koja je i prije premijernog prikazivanja popraćena kontroverznim marketingom i spekulacijama oko samog snimanja što je pridodalo hype-u oko serije, ali kada pogledate prvu epizodu sve će vam biti kristalno jasno.

Serija počinje tako da imate osjećaj kako ćete gledati pravu stilsku dramu s glavnom glumicom koja odiše seksipilom, ali i očitim problemima koje nosi duboko u sebi. Prvi kadar koji iz krupnog plana prelazi u total, je zapravo savršen opis serije. U jednom kadru vidimo svu ljepotu, apsurd, kontradiktornost, seks, dramu, ispraznost, tugu i par psiholoških problema, koji opisuju beskrupuloznu showbizz industriju.

Seriju su kreirali Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, i Reza Fahim. Od Levinsona, koji je kreirao mega popularnu seriju Euphoria, za očekivati je da ćemo gledati izrazito stilski napravljenu sexy kontroverznu dramu, ali The Idol je ipak za par ljestvica neugodnija serija za gledati. Priča je veoma normalna za showbizz industriju, gdje je eksploatacija mladih pjevačica sa ozbiljnim mentalnim problemima čak i poželjna.

Način na koji je snimljena serija podsjeća na vintage video spotove, ali sa puno detalja i stilske savršenosti, pa je s toga nemoguće ne diviti se sjajnom poslu koju je napravio direktor fotografije Arseni Khachaturan. Levinson također odlično koristi sporedne likove koji doprinose boljem razumijevanju muzičke industrije, Hollywooda, te čitavom jednom lažnom balončiću koji okružuje zvijezde. Scenarij je napisan korektno, na trenutke neprecizno, gdje se pokušava napraviti taj efekt šoka i intrige u svakoj sceni, što ne doprinosi priči i liku, već u jednom trenutku zaista dosadi. Na momente su dijalozi odlično napisani, posebno kada agenti pričaju o tome kako su mentalni problemi sexy i zapravo sve ono što javnost želi da vidi i upravo u takvim trenutcima bude jasno što gledamo, dok su u drugu ruku beskrajno površni. Serija se dosta oslanja na faktor nečuvenosti, seksipila, i oštećenosti glavnog lika (Lily- Rose Depp). Kao gledateljici bilo je interesantno gledati gdje nas vodi njezina nepromišljenost, ali već na pola epizode je jasno gdje će nas radnja odvesti. Levinson, zajedno sa The Weekndom i Fahimom, se čini kako je napravio seriju koja nalikuje tipičnoj muškoj seksualnoj fantaziji, koja bi zapravo trebala u startu opravdati svoj naziv, ali nam nikada nije jasno zašto je glavni lik toliki idol. Sve ukazuje na to da gledamo priču anti idola, osobe koja ne bi trebala biti nikakav uzor apsolutno ikome, ali onda opet smo svjesni da su upravo takve osobe najveći uzori i influenceri u stvarnom životu. Osobe koje imaju novac, platformu, i hrpu neprerađenih problema, su osobe koji su današnji uzor, što Levinson zajedno sa svojim timom vješto podcrtava više puta.

Lily-Rose Depp utjelovljuje lik Jocelyn, mlade pop zvijezde koja se nakon nervnog sloma ponovno vraća na scenu sa novim singlom. Depp u ovoj ulozi podsjeća na malo moderniju Britney Spears ili Madonnu, ali s mnogo više golotinje. Njezin lik je lik lijepe, izrazito seksipilne, te još više oštećene mlade žene. Žene koja je u potpunosti izgubljena u svijetu koji je kreiran za nju, s ljudima koji su pored nje samo jer su plaćeni za to, te žene koja je u svakom smislu nepromišljena. Od nje se tražilo puno u ovoj ulozi, i to je vidljivo već u prvoj epizodi.

Depp nosi ovu seriju, razvučena je na svaki mogući način kao lik, te se na trenutke činilo kako je njezina tuga i naivnost stvarna. Za sada mogu reći da svoj lik igra zaista 150% punim plućima, dosljedno, sirovo, i iskreno.

Uskoro upoznajemo i Tedrosa, kojeg igra Abel Tesfaye “The Weeknd”. Njegov lik je lik odvratnog proračunatog samoprozvanog gurua i vlasnika noćnog kluba. Iako je jedan od glavnih kreatora serije, moram priznati da se Tesfaye nije proslavio u ovoj ulozi. Za razliku od Depp, on isisava svu energiju iz scena svojim sporo izgovorenim rečenicama koje nekada nisu ni jasno napisane niti izgovorene. Kada se pojavi u kadru nastane instant neugodnost, što je možda i redateljski izbor, ali u svakom slučaju mislim da nije bio pravi izbor za ovaj lik.

Sudeći po prvoj epizodi, The Idol je jedna od serija koja se jednostavno previše trudi da bude drugačija i šokantna. U svom tom trudu, ona zapravo postaje predvidljiva i pomalo dosadna. Nije serija koju bi odmah trebalo otpisati jer ima nešto što vas privuče na prvu, ali nije ni spektakl kakvim su je najavljivali.

Mi vam preporučujemo da sami odlučite da li je vrijedna šušura koji je okružuje, a mi ćemo u svakom slučaju sačekati i drugu epizodu.