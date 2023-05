Svi se pitaju tko je zgodni frajer u kiltu koji se nije odvajao od kralja Charlesa, a ovo nije prvi put da je zaludio žene!

Na krunidbi kralja Charlesa pozornost je ukrao njegov zgodni pomoćnik, bojnik Jonathan Thompson, koji je već ranije svojom pojavom zaludio žene.

Zgodni konjušar kralja Charlesa III., bojnik Jonathan Thompson, osvojio je simpatije javnosti na krunidbi u subotu.

Thompson je nosio svečanu odoru s kiltom i koračao je odmah iza Charlesa te je tijekom ceremonije cijelo vrijeme bio uz njega, pa ga nije bilo teško primijetiti.

39-godišji vojni časnik, koji je među prijateljima poznat kao Johnny, zaludio je kraljevske fanove diljem svijeta i njegove fotografije preplavile su društvene mreže.



"Moja nova simpatija", "Je li još netko primijetio zgodnog frajera u kiltu na krunidbi?", "Bojnik Jonathan Thompson je razlog zbog kojeg gledamo krunidbu", "Baš je meden", neki su od brojnih komentara na račun naočitog pomoćnika kralja.

