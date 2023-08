Priču s čudnovatim likovima neće biti lako pratiti, a jedna stvar koja pomalo frustrira čini ju ipak posebnom!

Wes Anderson je redatelj i scenarist koji je poznat po osebujnoj vizualnoj estetici svojih neobičnih filmova. "Asteroid City" nije ništa drugačiji što se tiče njegovog prepoznatljivog stila, ali za razliku od njegovih prijašnjih filmova, ovo je djelo koje je iznimno teško za pratiti.

Nitko ne ide gledati Andersonove filmove kako bi gledali realizam, nego ih gledamo jer nas uzbuđuje činjenica da ćemo imati priliku ponovno gledati visoko stilizirano remek djelo sa pregršt neobičnih interakcija među likovima.

"Asteroid City" je film koji vam pruža upravo to. Čudnovate likove, odličnu glumačku postavu, iznimno detaljnu scenografiju, te zapetljan scenarij. Ono što ovaj film izdvaja od njegovih prethodnih uradaka, je činjenica da ga je frustrirajuće teško za pratiti. Nisam imala pojma što sam gledala na kraju, a kada mi se učinilo da interakcija među dva lika vodi nekamo, pogriješila sam. Scenografija je napravljena u stilu crtanih filmova, dok su interakcije likova dosta monotone, što je i za očekivati u Andersonovom filmu.

Obzirom da nam je na samom početku filma rečeno da gledamo televizijsku produkciju dramske predstave, scene izgledaju kao skice, a ne kao dio jedne cjeline. Anderson nam s ovakvom redateljskom odlukom nikada ne dozvoli da se zadržimo na nekoj posebnoj priči. Njegova autentičnost se očituje kroz raznorazne slojeve u ovom filmu koji su fikcija, jedan izmišljeni svijet, ali koji iza silne mašte krije strahove realnih ljudi i svjetova. Jedini realistični dio filma, koji je zapravo hiperrealizam, je u scenama kada gledamo kako glumci prave ovu predstavu koja je snimljena kao film. To su jedini trenutci kada se iole možemo približiti glumcima, i gdje zapravo gledamo neku vrstu mini predstava u trenutku kada se odvija produkcija predstave Asteroid Cityja.

Iako zaista nisam shvaćala što gledam 90% vremena, na kraju samog filma se nazirala nada da ću se imati uhvatiti za nešto. Poslije sam razmišljala o filmu koji sam gledala, i postalo mi je jasno da je Anderson spojio razne slojeve i fiktivne svjetove kako bi ipak pokazao da u svakom od tih slojeva ljudi/likovi žude za istinskim smislom života. Preispitivanje svog života, života van naše planete, ali i istinska želja za pravom ljudskom interakcijom, krucijalni su dio naših života. Andersonov "Asteroid City" se čini hladnim, monotonim, sintetičkim, ali je on zapravo film o ljudskom strahu u svim svojim segmentima.

Glumačka postava u "Asteroid Cityju" je možda i najsjajnija ikada, pa tako slušamo i gledamo Bryana Cranstona kao naratora filma/predstave, uvijek poznatog glumca iz Andersonovih filmova Jasona Schwartzmana, Scarlett Johansson koja glumi glumicu, Toma Hanksa, Stevea Carella, Mayau Hawke, Margot Robbie, Edwarda Nortona, Adriena Brodya, Tildu Swinton, Matta Dillona, te mnoge druge. Obzirom na neobičnost priče, te načina na koji je ista ispričana, svi glumci su zaista uvjerljivi u svojim čudnovatim ulogama. Dosljedni su svojim likovima od početka do kraja, te doprinose kolektivnom bunilu i estetskoj savršenosti Wesa Andersona.

"Asteroid City" je film koji je u većini trenutaka frustrirajući za gledati. Frustrirajući jer ga želite pratiti i razumjeti, ali vam redatelj to ne dozvoljava. Upravo je to ono što čini ovaj film posebnim, te iako se neće svidjeti svima, možda čak ni strastvenim zaljubljenicima u Andersonova djela, on je i dalje poseban. Anderson je još jednom pokazao da se njegova autentičnost iznimno teško može kopirati, te nas je s "Asteroid Cityjem" u potpunosti iznenadio jer nismo ovakav način pričanja priče očekivali od njega.

Osobno, za mene ovo nije njegov najbolji film, ali mislim da ga je itekako vrijedno pogledati zbog svoje istančane estetike koja ne razočarava, odlične glumačke postave, ali i veoma čudnog scenarija koji je Anderson napisao zajedno s Romanom Coppolom.

