Jeste li ga gledali? Film iz 1998. s Bradom Pittom opet je veliki hit!

Film ''Upoznajte Joea Blacka'' trenutno je u top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj.

Brad Pitt jedan je od najpoznatijih glumaca na svijetu, a mnogi tek sad otkrivaju njegove uloge iz 90-ih godina.

Jedna od njih je i ona u filmu ''Meet Joe Black'' iz 1998. godine u kojem Pitt glumi anđela smrti.

Upravo taj film trenutno je u top 10 najgledanijih sadržaja na Netflixu u Hrvatskoj, a evo o čemu se radi.

U filmu Anthony Hopkins glumi uspješnog i utjecajnog vlasnika velikog medijskog carstva koji ostavši udovac posvećuje svoj život poslu i odgajanju kćeri. Pripremajući se za proslavu svog 65. rođendana, doživljava srčani udar i tad začuje nepoznat glas koji mu najavljuje njegovu blisku smrt. Nedugo zatim, posjećuje ga misteriozni stranac pod imenom Joe Black koji je zapravo anđeo smrti koji je stigao po njegovu dušu.

Black se tada zaljubi u jednu od Hopkinsonovih kćeri, a osjećaj ljubavi mijenja njegovu misiju.

Ovaj film na IMDb-u ima ocjenu 7.2, a evo i nekih recenzija.

''Nevjerojatna posvećenost detaljima je nešto što osobno jako cijenim. Ovaj me film uvukao u svoj zanimljiv koncept, naučio me o životu i samoj ljubavi, preuzeo kontrolu nad mojim emocijama i čak me natjerao da plačem. Skriveni dragulj!'', ''Ne znam zašto nisam gledao ovaj film ranije. Koliko film može biti nevjerojatan? Nijedan od likova nije običan, niti jedan od ovih nikada prije viđen, govore jednostavni dijalozi, ali prave pauze, oči glumaca imaju toliko toga za reći'', ''Gledao sam ovaj film barem 13 puta proteklih godina i svaki put ga gledam s više zanimanja, više intrige, više čuđenja, više zahvalnosti. Sposobnost Anthonyja Hopkinsa da bude suptilan u jednom trenutku, a zatim zadivljujući u sljedećem je razlog zašto će uvijek stajati glavom i ramenima iznad svojih vršnjaka. Pittov portret znatiželjnog, ali svemoćnog lika je očaravajuć, ali šarmantan, posebno u njegovim ranim godinama glume'', neki su od komentara na Googleu.

A ako vas još uvijek nije dovoljno zainteresirao, pogledajte trailer u nastavku.

Osim ovog filma, u top 10 nalazi se još i francuski triler ''Ad Vitam'' te hrvatski film ''Sveta obitelj''.

