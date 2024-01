Film prema stvarnim događajima koji je zgrozio javnost: Svjedoci ove priče ni danas ne mogu vjerovati kroz što su prošli!

Novi dokumentarac na Netflixu ''Hell Camp: Teen Nightmare'' pokrenuo je lavinu reakcija, mnogi savjetuju drugima da ne gledaju ovaj film.

Gledateljima Netflixa muka je nakon gledanja novog dokumentarca ''Hell Camp: Teen Nightmare'', koji govori potresnu istinitu priču o kampu za terapiju u divljini i čovjeku koji ga je osnovao.

Bivši časnik vojnih specijalnih postrojbi Steve Cartisano osnovao je Challenger Foundation u pustinji Utah 1980-ih i naplaćivao roditeljima 16 tisuća dolara da ukrote svoje tvrdoglave tinejdžere tako što su ih navodno vezali za drveće, oduzimali im obroke i tjerali ih da nose vreće gnojiva.

90-minutni film zadubljuje se u ono što se stvarno događalo tijekom 63-dnevnog programa kampa, u kojem je jedan tinejdžerica umrla tijekom 800 kilometara dugog pješačenja pustinjom po nesnosnoj vrućini.

Neki su gledatelji upozorili druge da ne gledaju, opisujući film kao apsolutno lud, a mnogi su se pitali kako je ovo uopće bilo dopušteno.

''Toplo preporučujem svima da nikada ne gledaju "Hell Camp: Teen Nightmare." Ovo je odvratno na previše razina'', napisao je jedan gledatelj na Twitteru.

Druga je osoba komentirala: ''Oh, bože!!! Kakav odvratan dokumentarac.''

Kroz dokumentarni film, gledatelji su iz prve ruke čuli iskustva muškaraca i žena koje su roditelji poslali u vojni kamp.

Cartisano, koji je vjerovao u zastrašivanje prkosne djece da se pokore preživljavanjem na otvorenom, također se pojavljuje u filmu putem snimke.

Rečeno je da stroga pravila uključuju pretres do svlačenja i vojno šišanje jer je Cartisano usvojio stil govora narednika koji zahtijeva da mu se odgovara s "Da, gospodine!".

Postojale su i teške kazne za djecu koja nisu ispravno slijedila upute, uklanjanje obroka i prisiljavanje na nošenje teških tereta kravljeg gnoja u naprtnjačama cijeli dan. Deseci obitelji platili su pozamašnu upisninu, a program je navodno zaradio 3,2 milijuna dolara u prvoj godini.

Cartisanova supruga Deborah Lee Carr često se pojavljuje u dokumentarcu i komentira bogatstvo koje su iskusili zahvaljujući uspjehu programa.

''Samo znam da smo imali odgovarajuće prihode i tako je dolazilo puno novca...'', rekla je ona, a onda je obranila svog pokojnog supruga: ''Ali također je puno novca odlazilo. Bilo je vrlo skupo pokrenuti te programe.''

Kći para, Catie, također govori i brani svog oca, kojeg opisuje kao briljantnog i najpametniju osobu koju je ikad upoznala.

Majka i kći dotaknule su se i smrti 16-godišnje Kristen Chase iz Floride koja je bila upisana u kamp 1990. godine i umrla samo tri dana nakon početka programa nakon što je kolabirala u pustinji.

''Stevea je to shrvalo'', tvrdila je Deborah.

''Sigurna sam da je postojao dio njega koji je to smatrao svojom krivnjom jer je to bio njegov program i on je bio taj koji dovodi djecu u program, ali također je znao da je to izvan njegove kontrole. Nije proveo toliko vremena u južnom Utahu, stvarno, mislim da je shvatio da ne postoji ništa što je mogao učiniti, zapravo, što bi moglo promijeniti ishod.''

Cartisano i program optuženi su za ubojstvo iz nehaja i višestruko zlostavljanje djece kao rezultat Chaseine smrti i navoda da su drugi tinejdžeri bili izgladnjivani i fizički zlostavljani.

Optužbe su uključivale da su djecu vezivali za drveće kao i da su ih fizički vukli po tlu.

Tijekom suđenja, šerif okruga Kane Max Jackson posvjedočio je da je Cartisano, tada 38-godišnjak, bio neozbiljan kada mu je rečeno za Chaseinu smrt.

Također je rekao da Zaklada Challenger nije imala odgovarajuće procedure za rješavanje hitnih medicinskih slučajeva, dodajući da je trebalo gotovo dva sata od trenutka kada je djevojčici pozlilo prije nego što je stigla profesionalna medicinska pomoć.

Kamp je podnio zahtjev za stečaj i nakon toga zatvoren, a Cartisano je na kraju oslobođen svih kaznenih optužbi, ali je civilno tužen.

Naknadno mu je zabranjeno voditi bilo kakav program liječenja djece u Utahu, ali je kasnije osnovao podružnice na Havajima, Američkim Djevičanskim otocima i Portoriku.

Preminuo je 2019. godine od srčanog udara, a godinama se borio i s rakom.

