Kultna filmska junakinja vraća se na velike ekrane, ali bez važne karike: "Srce mi se slama!"

Bridget Jones: Mad About the Boy - 6 Profimedia

Filmom "Bridget Jones: Mad About the Boy" najavljuje se povratak kultnog filmskog serijala.

Nakon skoro desetljeća iščekivanja, u kina ponovno stiže Bridget Jones. Junakinja književnog serijala Helen Fielding koju tumači Renée Zellweger idućeg Valentinova vratit će se u filmu "Bridget Jones: Mad About the Boy", no u odnosu na ranije neće biti jednog lika.

Najava filma objavljena je jučer, a prema viđenome, u četvrtom filmu neće biti lika Marka Darcyja u izvedbi Colina Firtha.

Veza koja je bila konstantno na iglicama konačno je okrunjena brakom u trećem filmu "Bridget Jones' Baby", ali Firtha nećemo gledati u "Bridget Jones: Mad About the Boy". Naime, dok radi kao odvjetnik za ljudska prava, Mark Darcy pogiba, zbog čega Bridget ostaje udovica s djecom.

Fanovi serijala koji su se razveselili sretnom kraju Bridget i Darcy sada tuguju zbog tog raspleta.

"Nisam spremna plakati zbog smrti g. Darcyja u novom filmu", "Koja je svrha Bridget Jones bez Marka Darcyja!?", "Srce mi se slama kada vidim da g. Darcy umire u najavi", "Mark Darcy i Bridget Jones ponovno su rastavljeni, vrištat ću!", "Trebalo im je tri filma da ih spoje i onda ih rastave", samo je dio komentara razočaranih fanova.

Međutim, Daily Mail tvrdi kako ćemo Firthov lik ipak vidjeti u filmu, ali samo nakratko.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Monica Bellucci zapalila društvene mreže fotkom u halterima, ova žena ima 60 godina!?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Princ William proglašen je najseksi ćelavcem na svijetu, je li zasluženo dobio ovu titulu?

Je li ovo bio najlošiji mađioničarski trik u našem Supertalentu? Žiri dugo nije bio ovako zbunjen...

Natjecatelj popularnog showa postat će otac sa samo 16 godina, a vijest je objavila njegova mama

Pogledaji ovo Nekad i sad Evo kako danas izgleda glumac zbog kojeg cijela Hrvatska zna za Mokošicu, od ove njegove uloge prošla su dva desetljeća

Pogledaji ovo Celebrity Iza ovog prekrasnog osmijeha naše influencerice krije se priča koju na prvu nitko ne bi mogao ni pretpostaviti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život mu se zauvijek promijenio prije 15 godina: Ostao je vezan za kolica nakon ozljede na setu Harryja Pottera, ovo je njegova priča!

Oni imaju karizmu, talent i predani su poslu kojim se bave: Donosimo listu najuspješnijih glumaca u našim serijama!