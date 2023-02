Film "Na zapadu ništa novo" trijumfirao na dodjeli nagrada BAFTA, osvojio je nagrade u ključnim kategorijama

Njemački remake antiratnog klasika "Na zapadu ništa novo" veliki je pobjednik na dodjeli filmskih nagrada Britanske akademije (BAFTA) u nedjelju. Trijumfirao je u ključnim kategorijama na ceremoniji koja se smatra pokazateljem za dodjelu Oscara sljedeći mjesec.

Utemeljena na romanu njemačkog pisca Ericha Marije Remarquea iz 1928. o užasima Prvog svjetskog rata iz perspektive mladog njemačkog vojnika, Netflixova drama dobila je rekordnih 14 nominacija za BAFTA-u, što je čini jednim od najpriznatijih filmova koji nisu na engleskom jeziku u povijesti te nagrade.

Ukupno je film osvojio sedam nagrada: za najbolji film, za adaptirani scenarij, za film koji nije na engleskom jeziku, za režiju Edwarda Bergera, za kinematografiju, zvuk i originalnu glazbu.

"Film na njemačkom jeziku, blagoslovljeni smo s toliko nominacija i ovo osvajanje nagrada je jednostavno nevjerojatno", rekao je producent Malte Grunert u svom govoru.

"Na zapadu ništa novo'' priča je o mladiću koji, zatrovan desničarskom političkom nacionalističkom propagandom, odlazi u rat misleći da je to avantura, a rat je sve samo ne avantura. To je jedna od poruka Remarqueova romana i kad smo krenuli s ovim... to se činilo relevantnom porukom čak i 100 godina nakon što je knjiga objavljena."

Austin Butler osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca za portret Elvisa Presleya u filmu "Elvis". U svom je govoru zahvalio obitelji Presley.

"Nadam se da sam vas učinio ponosnim, ovo mi znači sve na svijetu", rekao je.

Cate Blanchett osvojila je nagradu za glavnu glumicu za portret homoseksualne dirigentice berlinskog orkestra čija karijera pada zbog skandala sa zlostavljanjem u filmu "Tar".

Film "Banshees", priča o dvoje zavađenih prijatelja na otoku u blizini obale Irske, osvojio je nagradu za najbolji britanski film, obje sporedne glumačke kategorije za Kerry Condon i Barryja Keoghana, kao i originalni scenarij.

"Navalni", film o zatvorenom ruskom oporbenom političaru Alekseju Navalnom, pobijedio je u kategoriji dokumentarnog filma. Filmaši su nagradu posvetili obitelji Navalni i bugarskom istraživačkom novinaru Kristu Grozevu.

Novinar, kojeg je Rusija u prosincu stavila na popis tjeralica, rekao je u petak da mu je "britanska policija zabranila prisustvovanje" BAFTA-i iz sigurnosnih razloga.

Kao odgovor, londonska policija rekla je da nikome nije i ne može zabraniti prisustvovanje privatnom događaju. Odluke o sudjelovanju bile su za organizatore događaja, rečeno je.

