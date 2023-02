Film kakav dosad nismo imali priliku gledati, koji ruši sve filmske forme i koji nije za svakoga

Everything, Everywhere, All at Once Foto: Profimedia

Film koji je nominiran u 11 kategorija na ovogodišnjim Oskarima, i za koji mi je najteže napisati bilo što. Razlog tome je što uopće nisam sigurna što sam gledala 2 sata i 12 minuta. Dugo sam razmišljala kako da vam opišem ovaj film, naravno iz moje subjektivne točke gledišta, i mislim da sam uspjela sumirati svoj osjećaj u dvije riječi - zabavna budalaština.

Sve u isto vrijeme ( Everything, Everywhere, All at Once) je film koji doista opravdava svoje ime. Scenaristi i redatelji, Daniel Kwan i Daniel Scheinert, napravili su film koji je o svemu.

Kwan i Scheinert su ovim filmom pokušali dočarati sulude multiverzume, neograničene mogućnosti, disfunkcionalnost obitelji, te pokazati svoju beskrajnu kreativnost. Svoju scenarističko redateljsku kreativnost i maštu su nedvojbeno pokazali s ovim filmom, ali kao gledateljica nisam sigurna što sam gledala.

Njihovo kreativno umijeće se najviše vidi kroz likove, te koliko su zapravo to likovi s kojima se kao gledatelji možemo poistovijetiti. Scheinert i Kwan su kreirali film koji je jedinstven u svojoj priči i estetici. Doslovno se sve dešava posvuda odjednom, i to je nešto što ovom filmu daje na orginalnosti. Film nije lako gledati, priča nije jasna, ali zbog enormne količine suludih situacija i vizualnih efekata, trudite se pogledati ga do kraja. Ono što je meni bilo najinteresantnije u filmu su izvedbe glumaca Michelle Yeoh, Ke Huy Quana, i Jamie Lee Curtis.

Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) igra ženu koja se bori održati svoju praonicu rublja na životu, dok joj podršku daje njezin pretjerano optimistični suprug Waymond (Ke Huy Quan). Teško je opisati likove u ovom filmu, obzirom da oni igraju mnogo verzija svojih likova koji se bore s ludim multiverzumima u kojima se nalaze.

Yeoh je briljantna glumica koju smo imali priliku već gledati, ali u ovom filmu se vidi da se zaista prepustila i potpuno opustila čitavom procesu. Svoje likove igra dosljedno, snažno, i u svakom od likova ona je majka koja samo želi sve najbolje za svoju porodicu. Njezinog muža igra Ke Huy Quan koji nam je svima najpoznatiji kada je bio mali dječak u ulozi Short Rounda u Indiani Jonesu. Waymonda igra prešarmantno u svim univerzumima, te je zapravo ključ za rješavanje sulude situacije u kojoj su se našli. Njegova poruka je da moramo biti dobri prema svima, posebno u situacijama u kojima ne znamo što se događa. S njegovim likom se veoma lako povezati jer je drag i simboličan. On predstavlja sve ono što je dobro u svijetu, te svojom jednostavnošću i skromnošću podsjeća da su male stvari najbitnije. Jamie Lee Curtis igra ulogu u kakvoj je nikada nismo imali priliku gledati. Curtis igra lik Deirdre Beaubeirdre, radnice u poreznoj upravi koja je svoj lik utjelovila urnebesno i divlje.

Jamie Lee Curtis je ovom ulogom pokazala svo svoje glumačko umijeće, te širinu koju ima kao glumica. Svoj lik igra bez zadrške, te njezino apsurdno ponašanje i izgled doprinose komičnosti svake situacije u kojoj se nađe.

Sve u isto vrijeme je film bez forme. On je sve ono što vam na filmskim akademijama kažu da ne trebate nikada uraditi. U tome leži njegova orginalnost, ali i genijalnost. Kreatori su napravili univerzume s pričama i situacijama koje nemaju posljedice. U srži svih priča je priča o prihvaćanju, obitelji, traumama, te odlukama koje su nas dovele do upravo ovog trenutka.

Svaki univerzum je različit i prikazuje likove kakvi bi bili da su izabrali neki drugi put. U fokus stavlja ljubav i dobrotu kao lajtmotiv svih naših života. Podcrtava bitnost odnosa, dok u isto vrijeme prikazuje i kompleksnost obiteljskih veza. Za mene ovo zaista nije film u kojem sam uživala, mogu čak i reći da me dosta iznervirao jer mi je bilo svega previše. Kao redateljica, mislim da je ovo film kakav do sada nismo imali priliku nikada gledati, te koji ruši barijere storytellinga i filmskih formi.

Zbog kritika i nagrada koje je pokupio silno sam željela da mi se ovaj film svidi, ali jednostavno nije za svakoga. Film je drugačiji, potpuno lud, glasan i šaren, ima odličnu glumačku postavu, i iznimno kreativne kreatore, ali se doslovno sve desi u isto vrijeme.

Na vama je da pogledate ovaj film, te donesete sami svoj sud.