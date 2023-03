Teško je procijeniti koji će film ponijeti Oscara za najbolje ostvarenje, ali evo koji su naši favoriti!

Film ''The Banshees Of Inisherin'' - 3 Profimedia

Od fantastične akcije u Top Gunu, ludih multiverzuma u ''Sve u isto vrijeme'', sjajnog scenarija u ''Duhovima otoka'', feel good priče ''Fabelmanova", te bolne priče u ''Žene govore'', 2022. godina proizvela je iznimno kvalitetne filmove. U proteklih mjesec dana napisali smo osvrte za sve filmove koji su nominirani u kategoriji za najbolji film 95. izdanja prestižne filmske nagrade Oscar.

Za filmove je protekla godina bila apsolutno sjajna i ove će godine žiri imati izrazito težak zadatak izabrati onaj najbolji.

Iako sam mnogo više uživala u ostalim filmovima, izgledno je da će film Sve u isto vrijeme osvojiti ovogodišnji zlatni kip za najbolji film. S obzirom na to da je pokupio gotovo sve nagrade koje vode do one najbitnije, neću biti šokirana ako osvoji i ovu najveću.

Osobno mislim da taj film ne zaslužuje tu nagradu kada gledamo sve druge kvalitetne filmove koji su nominirani u istoj kategoriji. Film ima onaj šok efekt koji se rijetko kada dogodi u modernoj kinematografiji, koja većinom teži minimalizmu, ali osim tog efekta za mene on nema dušu. Kreativan je, potpuno sulud, teško je pratiti priču, likovi su i odlični koliko je priča nerazumljiva, ali kada se film završio, bilo mi je drago. Obično kada zaboravim film čim ga ugasim znak je da sam jedva došla i do tog kraja. Nije mi bilo jasno što gledam, frustrirajuće je brza montaža i u većini trenutaka osjećala sam se dosta glupo jer nisam bila sigurna zašto ne razumijem nešto što gledam skoro tri sata.

Spielbergov film Fabelmanovi je, kao što ste mogli pročitati u osvrtu, predivan, ali nisam sigurna da je to dovoljno za Oscara. Ovo je prvi film redatelja Stevena Spielberga koji je inspiriran njegovim djetinjstvom i zaista je jedan divan obiteljski film koji će se gledati još puno, puno godina. Moj drugi favorit je film redatelja Martina McDonagha Duhovi otoka, čijim sam scenarijem apsolutno opčinjena. Priča o prijateljstvu i smislu života koja je prikazana na pomalo nesvakidašnji način, ali sa sjajnim glumcima u glavnim ulogama. Mislim da je Colinu Farrellu to najbolja uloga u glumačkoj karijeri i zaista se nadam da, ako ne dobije Oscara za najbolji film, bude nagrađen za scenarij jer to apsolutno zaslužuje.

Zadnji film o kojem sam pisala bio je Žene govore. Iako od tog filma nisam ništa očekivala, izbacio me iz cipela od prve scene. Precizan scenarij, sjajna ženska glumačka podjela, mračna estetika i traumatična priča koja nadahnjuje stavljaju taj film na sam vrh. Iako se ne mogu svi poistovjetiti s tim filmom te iako taj film ima specifičnu estetiku, neosporno je koliko je kvalitetno napravljen. Ženska podjela apsolutno je briljirala te tako vjerodostojno prenijela traumatične priče s kojima se žene, nažalost, svakodnevno susreću. Redateljica Sarah Polley odradila je lavovski posao kada je u pitanju scenarij i režija i držim fige da taj film bude prepoznat ne samo na Oscarima nego u čitavom svijetu.

Film Kit, koji je vratio Brendana Frasera na veliki ekran te samim tim najavio njegovu brenesansu, moj je favorit za najbolji film. Emocije koje vam taj film probudi su nestvarne. To ne može napraviti bilo koji film i samo iznimno vješt redatelj, scenarist i glumac mogu zajedničkim snagama napraviti jedno takvo čudo od filma. Kompleksnost teme koja je ispričana na minimalističan način daje tom djelu jednu dimenziju koja je izvanzemaljska. Svjesni ste da je priča vrlo iskrena i realna, dok u isto vrijeme ne vjerujete što gledate. Kit je zasad moj najdraži film Darrena Aronofskog, a Fraserova izvedba jednostavno je wow. Nitko ove godine ne zaslužuje zlatni kip za najboljeg glumca više nego on i nadam se da će biti nagrađen za svoju maestralnu izvedbu.

Važno je napomenuti da su u filmovima koji su nominirani ove godine za Oscara za najbolji film glumačke izvedbe kakve dugo nismo gledali. Jedna od takvih je i izvedba izvanredne Cate Blanchett u filmu Tár, koja je itekako zaslužila nagradu za najbolju glumicu, ali i izvedba Barryja Keoghana, koji je od sporedne uloge u filmu Duhovi otoka napravio čudo. Najbolji filmovi ne mogu biti najbolji bez glumaca te ostalih članova filmskih posada bez kojih se film jednostavno ne može napraviti. Scenografi, kostimografi, producenti, scenaristi, asistenti režije, sekretari i sekretarice režije, vozači i mnogi drugi su žene i muškarci koji rade iza kamere i bez kojih neki od naših najdražih filmova ne bi postojali.

Ovi Oscari bit će napeti kao što nije bio slučaj prošlih godina i mislim da se svi ljubitelji sedme umjetnosti mogu tome veseliti. Imali smo priliku gledati neke od najboljih filmova dosad, neke od najboljih izvedbi, te će zaista biti teško izabrati one najbolje. Filmovi su tu da nas podsjete u kakvoj stvarnosti živimo, ali i da nas maknu u neke daleke svjetove o kojima samo možemo maštati. Kreativci su tu da prenesu sve te priče te pokušaju u gledateljima probuditi bilo kakvu emociju. Tada znamo da gledamo dobar film kojeg ćemo se sjećati još puno godina. Do nekog sljedećeg takvog filma ništa nam drugo ne preostaje nego nestrpljivo čekati večerašnje 95. izdanje Oscara, kada ćemo navijati za ona djela koja su nam taknula dušu.