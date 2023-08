Oskarovac Charlie Kaufman primio Počasno Srce Sarajeva: "Djelovalo mi je gotovo nadzemaljski da se tako nešto dogodi"

Četvrtu večer 29. Sarajevo Film Festivala crvenim tepihom prošetale su ekipe iz filmova "Sloboda", "Sirin" i "Pero", te serije "Frust"

Nakon što je u jutarnjim satima održao masterclass u Bosanskom kulturnom centru, oskarovcu Charliju Kaufmanu sinoć je u Ljetnom kinu Coca – Cola na Metalcu dodijeljeno Počasno Srce Sarajeva. Iza dodjele priznanja za doprinos filmskoj umjetnosti, uslijedila je projekcija filma iz 2002. godine "Adaptacija" redatelja Spikea Jonzea, čiji je scenarij radio upravo Kaufman, a koji je za ovaj film nagrađen i Oscarom. Na masterclassu ga je naveo kao primjer prve adaptacije koju je radio. Proces razmišljanja o kreativnom rješenju bio je toliko mučan i dug da je na kraju odlučio da piše o tome.

"Zanimljivo je da su se u trenutku kada sam počeo da razmišljam o vlastitim mislima, napokon počele događati poveznice između pitanja o kojem sam razmišljao i knjige. Djelovalo mi je gotovo nadzemaljski da se tako nešto dogodi“, rekao je Kaufman.

U okviru Natjecateljskog programa – igrani film, u Narodnom pozorištu održana je međunarodna premijera rumunjsko - mađarskog filma "Sloboda", koji je režirao Tudor Giugiu, i svjetska premijera grčko - bugarskog filma "Medium", redateljice Christine Ioakeimidi. U sklopu programa U fokusu, u Narodnom se pozorištu prikazivao film Damjana Kozolea "Pero" a crvenim su tepihom prošetale i ekipe filmova "Sirin" redatelja Senada Šahmanovića i serije "Frust", redatelja Danisa Tanovića.

Jučer je u Tuzlanskom kantonu proglašen Dan žalosti pa projekcija filma u sklopu Sarajevo Film Festivala u Bingo Ljetnom kinu Tuzla nije održana. U srijedu 16. kolovoza, na Dan žalosti, Festival će se okrenuti isključivo ključnim aktivnostima – filmskim projekcijama, radionicama, predavanjima i prezentacijama. U znak poštovanja prema žrtvama, društvenih događanja u organizaciji Sarajevo Film Festivala neće biti, uključujući izostanak prijenosa Crvenog tepiha kao i prolazak gostiju bez ceremonijalnih najava, izjava i fotografiranja.

Povodom zločina u Gradačcu, Sarajevo Film Festival organizira javni razgovor na kojem će o umjetničkim i medijskim reprezentacijama nasilja nad ženama govoriti filmski stvaratelji koji su se tom temom bavili u vlastitom radu i kroz društveni angažman. Na programu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala brojni su filmovi koji se bave temom nasilja nad ženama i femicidom, a na panelu “Femicid u filmu, televiziji i novim medijima” sudjelovat će redateljice Aida Begić, Vanja Juranić i Kumjana Novakova, redatelj Ademir Kenović i glumica Nadine Mičić, a razgovor će moderirati Nebojša Jovanović. Panel će se održati 16. kolovoza na Festivalskom trgu, s početkom u 10:30 sati.

Pod pokroviteljstvom Kraljevine Nizozemske ove godine se obilježilo 15. izdanje Dana ljudskih prava 29. Sarajevo Film Festivala. U okviru programa u multipleksu Cineplexx Sarajevo održana je projekcija filma "Snajka: Dnevnik očekivanja" redateljice Tee Vidović Dalipi, nakon koje se održala panel-diskusija „Navigating expectations: The Road to Understanding Discrimination and Cultural Differences“, koju je moderirao novinar i redatelj Robert Zuber.

Petu festivalsku večer, u sklopu Natjecateljskog programa – igrani film, u Narodnom pozorištu će se prikazivati gruzijsko – švicarski film "Kos kos kupina" redateljice Elene Naveriani. Film na SFF – u ima svoju regionalnu premijeru. U Narodnom pozorištu održat će se i Gala projekcija - izvan konkurencije filma "Čuvari formule", koji je režirao Dragan Bjelogrlić. Program U Fokusu donosi projekciju nizozemsko – tursko – belgijskog filma "Pripadanje" koji je režirao Mete Gümürhan, a projekcija će se također održati u Narodnom pozorištu. Francuski film "Kraljevstvo životinja" Thomasa Cailleya očekuje nas u Ljetnom kinu Coca-Cola, u okviru programa Open Air.

Detaljan program i sve informacije možete pronaći na službenoj stranici www.sff.ba kao i na društvenim mrežama festivala.

29. Sarajevo Film Festival održava se do 18. kolovoza.

