U čije će ruke doći Cesarica za Hit godine? Nezaboravan party spremaju Jelena Rozga i Baby Lasagna!

Zagrebačka Lauba večeras postaje centar glazbene scene uz Cesarica gala, gdje se dodjeljuju nagrade za Hit godine, Bestseller, digitalni bestseller i Hit autora, dok Baby Lasagna i Jelena Rozga spremaju nezaboravan party.

Zagrebačka Lauba spremna je za najbolji party u gradu - u 19:30 kreće Cesarica gala!

Dvanaest pjesama u utrci za Hit godine. Ali nije samo ta statua "u igri". Večeras saznajemo i tko je Cesarica Bestseller (najveći broj prodanih ulaznica za samostalne koncerte), tko će dobiti Cesaricu za digitalni bestseller (za najveći broj streamova na digitalnim platformama), a tko je Hit autor.

Ono što se već zna su dobitnici Cesarice Legend i Cesarice VAR. Obje se dodjeljuju prvi put ove godine!

Cesarica Legend pripala je Nenadu Ninčeviću, sinonimu za hrvatsku popularnu glazbu ili barem jednom od glavnih sinonima kako bi bili pošteni. Na ovim prostorima dogodilo se nekoliko glazbenih genija koji su obilježili hrvatsku zabavnu glazbu. Neno Ninčević je definitivno, neupitno i apsolutno jedan od njih.

A Cesarica VAR, nagrada koja je nastala retrospektivnim pregledom godine svih uspješnih pjesama na domaćoj sceni i parametara koji neku pjesmu čine hitom, pripala je Lima Lenu i Alenu Vitasoviću za pjesmu "Brajde". I ova nagrada pokazuje da Cesarica istinski voli matematiku. Jer ima li išta egzaktnije od - brojki?

Cesarica VAR prepoznaje one pjesme koje možda nisu odmah eksplodirale ili bar ne brzinom kojom inače eksplodiraju u prvih nekoliko dana od puštanja u život pa zbog toga nisu osigurale ulazak u top tri za izbor Hita mjeseca. Ili su možda i dosegnule tražene brojke, ali je konkurencija u određenom trenutku - bila jača. Međutim, svojim su organskim rastom dokazale svoju snagu. Upravo to dogodilo se s pjesmom "Brajde" autora Lima Lena, Boz Beatza i Alena Vitasovića, koja je prošla nevjerojatan put - od pjesme koja je polako osvajala srca slušatelja do jednog od najslušanijih hitova godine.

Večeras od 19:30 na crveni tepih zagrebačke Laube pristižu ovogodišnji (ali i prošlogodišnji) dobitnici nagrada za Hit mjeseca, kao i sva ostala popularna imena hrvatske glazbe. Nakon fotkanja na photo wallu nestrpljivo će iščekivati službeni početak dodjele kako bi saznali kome će pripasti koja nagrada, a nakon službenog dijela, slijedi neslužbeni - koncerti Baby Lasagne i Jelene Rozge!

Oboje su osvojili po čak dvije nagrade Cesarica u 2024. i ne sumnjamo kako će napraviti party za pamćenje. Potpuno novi koncept dodjele u odnosu na prošle godine, zamišljen kao gala party, osim napetosti kome će pripasti koja od poželjnih statua i dobrog tuluma, donosi i određena iznenađenja - goste za koje ćemo saznati večeras tko su, ali i premijernu izložbu. O kojoj i kakvoj izložbi je riječ, također saznajemo večeras

Cilj nagrade Cesarica je valorizirati i izreći na glas ono što klikovi, lajkovi, shareovi, streamovi, airplay i prodane ulaznice - potvrđuju. Izvođači koji pune dvorane, rasprodaju koncerte, čije se pjesme klikaju na digitalnim servisima, čiji se spotovi pregledavaju na YouTubeu... Oni su - Cesarica.

Kao i menadžeri koji bookiraju koncerte, PR menadžeri koji rade na dosegu svake pojedine pjesme/singla/albuma i ostali profesionalci koji pjesmu dovedu od obrisa do potencijalnog hita. Svi oni večeras stižu u Laubu staviti točku na 2024. godinu i saznati tko ima Hit godine.

