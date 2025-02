Obogatila se na laži da ima rak! Ovo je suluda, istinita priča po kojoj je snimljena nova serija

Netflix je izbacio novu seriju ''Apple Cider Vinegar'' koja je snimljena po istinitim događajima, evo o čemu se radi.

Oko nove Netflixove serije ''Apple Cider Vinegar'' podigla se velika prašina.

Serija prati Belle i Millu, dvije mlade žene koje pokušavaju izliječiti svoje po život opasne bolesti.

No, cijela priča izgrađena je na velikoj laži.

''Serija je super, jako intrigantna i zanimljiva'', ''Nadam se da Netflix nije platio prava Belle, užasna je osoba'', ''Jako mi se sviđa format emisije s vremenskim skokovima i višestrukim pričama'', ''Kaitlyn je razvalila australski naglasak'', ''Definitivno me zainteresirala da pobliže istražim pravi skandal'', neki su od komentara gledatelja na internetu.

A evo i koja je prava istina.

Kaitlyn Dever glumi Belle Gibson, australsku influencericu koja je gradila internetsko carstvo na temelju laži da je izliječila terminalni rak mozga.

Svoj je brend izgradila na prevari, širenju laži putem društvenih mreža, wellness aplikaciji koju je razvila i bestseler kuharici.

Seriju od šest epizoda stvorila je nagrađivana australska spisateljica Samantha Strauss, koja je živjela u Melbourneu tijekom ranih 2010-ih kada se Gibsonina prava prevara odvila.

Serija je inspirirana knjigom ''Žena koja je prevarila svijet'', koju su napisali novinari Beau Donelly i Nick Toscano, a koji su izvještavali o Gibsoninoj prevari za The Age i The Sydney Morning Herald.

''Pisali su o ljudima koje je Belle obrlatila i kako je to utjecalo na njih. Stvorili su priču koja je promatrala kako nas zapadna medicina emocionalno iznevjerava i zašto su ljudi privučeni magičnim ozdravljenjem. Da je knjiga samo o prevari o raku, mislim da ne bih bila toliko zainteresirana da je adaptiram za televiziju'', rekla je Strauss.

Prevarantica Bella u svojoj knjizi ''The Whole Pantry'', koja je povučena iz prodaje, opisala je kako je, nakon dva mjeseca kemoterapije i radioterapije, odlučila napustiti konvencionalno liječenje i započela potragu da se izliječi prirodnim putem. Pokušala je tada s različitom prehranom, vitaminskim i ayurvedskim tretmanima, kraniosakralnom terapijom i puno drugih tretmana, pričala je.

Tijekom svog putovanja koje je objavljivala online stekla je puno pratitelja, a uskoro je izdala i svoju aplikaciju ''The Whole Pantry'', koja je bila proglašena najboljom Appleovom aplikacijom za hranu i piće. Također je osigurala unosan ugovor s izdavačkom kućom Penguin, primivši predujam od 132 tisuće dolara za svoju kuharicu. Godine 2014. Elle Australia proglasio je Gibson - najinspirativnijom ženom koju ste upoznali ove godine.

Unatoč njezinim tvrdnjama da je donirala 25% dobiti svoje tvrtke i izjavila u svojoj knjizi da je veliki dio svega dodijeljen u dobrotvorne svrhe, to nije bila istina.

Donelly i Toscano pisali su za Sydney Morning Herald u ožujku 2015. da nekoliko organizacija nije primilo uplate otkako je ona prikupljala sredstva.

U međuvremenu, Gibson je živjela raskošno, unajmila je kuću na plaži vrijednu milijun dolara, kupila BMW i dizajnersku odjeću i ispravila zube, piše The Woman Who Fooled the World.

Gibsonine laži počele su se otkrivati nakon što je The Australian objavio članak u kojem je ukazao na nedosljednosti u njezinoj priči, od toga da je svoju prvu dijagnozu nazvala zloćudnim tumorom mozga drugog stadija, kada su se tumori mozga klasificirali u stupnjevima, prema Elle AU.

Lagala je i o svojim godinama. Tvrdila je da je imala 20 godina u vrijeme kada joj je postavljena dijagnoza 2009. godine, ali je u zapisima navodno kao njena godina rođenja navedena 1991., što znači da je tada imala 17 godina.

O prevari influencerice govorili su i njeni prijatelji.

''Pitao sam je kada je dobila dijagnozu, rekla je da ne zna. Pitao sam je tko joj je dao dijagnozu, rekla je dr. Phil. Pitao sam ima li doktor Phil prezime koje ona ne zna, on je nestao", rekao je jedan prijatelj.

Penguin Publishing je kasnije priznao da nisu provjerili Gibsoninu knjigu niti su od nje tražili da provjeri pojedinosti o svom zdravstvenom stanju. Umjesto toga, rekli su da su knjigu recepata objavili u - dobroj vjeri.

Nakon što je otkrivena njena laž, časopis Elle AU izvijestio je da je Belle na svom Instagram profilu obrisala više od 1000 fotografija, uključujući one s natpisima - s detaljima pretrpljenih napadaja, prijema u bolnicu i višestrukih dijagnoza raka.

Belle Gibson nikada nije bila kazneno optužena za svoje postupke. Consumer Affairs Victoria tužila je Gibson Saveznom sudu Australije 2016. zbog sudjelovanja u zavaravajućem i prijevarnom ponašanju te nesavjesnom ponašanju kojim se krši australski Zakon o zaštiti potrošača (Vic).

U ožujku 2017., sutkinja Debra Mortimer otkrila je da su Gibson i njezina tvrtka, Inkerman Road Nominees, sudjelovali u zavaravajućem i prijevarnom ponašanju i nesavjesnom ponašanju u promociji knjige i aplikacije The Whole Pantry. Naređeno joj je da plati kaznu u ukupnom iznosu od 410 tisuća dolara.

Do početka 2020. Gibson još nije platila kaznu, koja je narasla na više od pola milijuna australskih dolara s kamatama i dodatnim naknadama. Vlasti su joj dvaput pretresle dom, 2020. i ponovno 2021., u pokušaju da zaplijene imovinu kako bi pokrile neplaćenu kaznu, pisali su The Australian Associated Press i The Guardian.

Krajem 2023. Donelly i Toscano objavili su još jedno novo poglavlje u svojoj knjizi nakon što im je glasnogovornik odjela Consumer Affairs Victoria rekao da agencija nastavlja progon Gibson i da njen dug još nije podmiren.

Belle danas ima 33 godine, a kako izgleda pogledajte u našoj galeriji.

