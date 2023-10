Za film gdje su tri glavna lika muškarci u ranim pedesetim godinama zaslužan je dobro poznati komičar, dao je sve od sebe u svom prvijencu!

Ako pratite svijet stand up komedije, ili američke komedije generalno, Bill Burr je ime koje ćete teško moći zaobići. Na Netflix je stigao njegov redateljski prvijenac u obliku politički nekorektne komedije, Old Dads.

Bill Burr je koscenarist s Benom Tisherom, ali je i producent, redatelj, i glavni glumac ovoga filma. Iako je već dugo jedan od kontroverznijih stand up komičara u Americi s dugim stažom u animiranim serijama i filmovima, Burr se nespretno snašao u svojoj novoj ulozi redatelja u Old Dadsima.

On je također i jedan od tri glavna glumca, te svaki put kada gledamo njega u kadru, a to je 95% vremena, čini se kako gledamo njegov stand up. Kao da su se dvije forme pomiješale i napravile hibrid stand up showa, komedije, te u nekim trenutcima drame.

Burrov prepoznatljiv humor u kojem izaziva političku korektnost i woke kulturu prisutan je u filmu većinu vremena, te je upravo njegova vrsta humora svijetla točka ovoga filma. Malo manje dobar aspekt u Old Dadsima su trenuci raspleta, i pokoje dramatične situacije. Ono što čini ovaj film zabavnim za gledati su trenuci kada Burr ima svoje ispade bijesa koji su narativno pretvoreni u stand up, ali ostali odnosi među likovima, dijalozi, i situacije, čine se kao naknadna misao.

Moram priznati da je sama priča veoma interesantna, relevantna, te je dovoljna da pogledate ovaj film. Rijetko kad imamo priliku gledati film gdje su tri glavna lika muškarci u ranim pedesetim godinama, koji su tek postali očevi, te koji se bezuspješno pokušavaju uklopiti u moderno društvo dok odbijaju nove načine izražavanja i kulture. Old Dads je također film o perspektivama koje imamo kao društvo, kao žene i muškarci, stare generacije, nove generacije, te koliko različito gledamo na svijet, pa i koliko različito reagiramo na iste situacije.

Bill Burr igra Jacka, sredovječnog muškarca kojeg nervira sve što je moderno, novo, ali i činjenica da mora plaćati skupi privatni vrtić za svojeg sina. Burr u ovom filmu zapravo igra samog sebe. Njegova uloga Jacka me podsjeća na njega kada radi stand upove, a u trenucima gdje gledamo neku promjenu lika, evidentno je da njegovo prvo zanimanje nije glumačko. Jasno nam je da to nije Burr privatno, te da mu je iznimno teško igrati bilo što drugo. U svakom slučaju, dosljedan je svom čangrizavom liku od početka do kraja filma.

Njegovi najbolji prijatelji koji su u sličnoj situaciji poput Jacka, su Bobby Cannavale i Bokeem Woodbine koji igraju Connera i Mikea. Svaki je na svoj način na prekretnici života, ali za razliku od Burra, Cannavale i Woodbine igraju svoje likove malo realnije. Trojac ima sjajnu kemiju, pa im povjerujete odmah da bi mogli biti najbolji prijatelji i u privatnom životu. Ostatak glumačke postave je korektno odradio svoj posao, ali je sav fokus stavljen na Burra, Cannavalea, i Woodbinea.

Old Dads je film koji prikazuje većinu muških stereotipa, njihovog načina razmišljanja, što njih mori, za čim žude, ali je i film o prijateljstvu. Ovo nije najbolja komedija koju ćete pogledati na Netflixu, ali je definitivno jedna od rijetkih koja sadrži visok nivo političke nekorektnosti i svega onog što bi danas bilo frapantno za izgovoriti, ili učiniti.

Bill Burr je dao sve od sebe u svom redateljskom prvijencu, ali za mene će on uvijek biti mnogo bolji stand up komičar.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Bivša punašna slatkica imala je što za pokazati u rijetkom izlasku, ali priznaje da je s nečim ipak pretjerala: "Otišla sam predaleko"

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Pamtimo kao ga umiljatog dječaka iz kultnih filmova ovih prostora, a evo kako izgleda i gdje se pojavio 51 godinu kasnije!