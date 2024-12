Za sve one kojima je dosadio Sam u kući: Ovo je osvježenje za koje niste znali da vam treba ovog prosinca!

Iako je prosinac mjesec u kojem smo navikli gledati feel good filmove koji su obično u žanru romantičnih komedija, Netflix je odlučio začiniti svoju platformu s božićnom kriminalističkom triler-serijom Crne golubice.

Redatelj serije Joe Barton napravio je pravu kriminalističku poslasticu u šest epizoda koja će vas privući od početka.

Faktor privlačnosti za gledatelje također je činjenica da napokon imamo priliku ponovno gledati Keiru Knightley u fantastičnoj ulozi koja nije još jedna uloga dosadne slatkice. "Crne golubice" serija je sa snažnom estetikom koja London pretvara u noirovski osvijetljen grad. Ulice Londona čine se kao dodatni likovi koji su na trenutke prekrasni, dok već u drugom kadru služe kao podloga brutalnih i krvavih pucačina.

Barton nam donosi prazničnu špijunsku seriju koja savršeno kontrira sladunjavim božićnim filmovima koje gledamo svake godine. "Crne golubice" isprepletene su složenim misterijama, radnjom i s uspomenama koje kroz epizode raspetljamo u smislenu priču.

Redateljski je serija napravljena fantastično sa svojim narativom koji nas vodi u prošlost kako bi slagalica imala sve dijelove koji nedostaju, dok nam je sadašnjost servirana na zanimljive načine u odnosima među likovima i dijalozima. Prije koji tjedan izišla je još jedna fantastična krimiserija "Dan šakala", o kojoj sam pisala, te iako sam sigurna da ćemo tražiti neke sličnosti, "Crne golubice" ipak uspijevaju pronaći svoj autentični glas u moru sličnih TV djela.

Ovu seriju drukčijom čini božićna podloga koja nam ipak da jednu dozu topline kroz krvoproliće koje je intenzivnije sa svakom novom epizodom. Tempo serije je dinamičan, dok u isto vrijeme daje prostora likovima za razvijanje, a gledateljima prostor za razmišljanje. Kostimografija i scenografija također unose toplinu u likove i cjelokupnu priču, te iako gledamo ozbiljnu akciju, sa svakom svjetlećom lampicom u pozadini kadra znamo da Božić samo što nije. Osim ukrasa prožetih kroz seriju, muzička podloga također je u prazničnom raspoloženju te je sjajan kontrapunkt žestokim akcijskim scenama.

Keira Knightley kao špijunka Helen Webb nevjerojatno je čvrsta i meka u isto vrijeme. Knightley je, po meni, ovo jedna od najboljih i najozbiljnijih uloga dosad. Helen igra smisleno, dosljedno, sa sitnim detaljima koji čine njezin lik živim i intrigantnim. Njezina je desna ruka Sam, kojeg igra fantastični Ben Whishaw, koji je, iskreno, pomalo zasjenio Knightley u "Crnim golubicama".

Whishaw igra Sama slično kao Knightley, u smislu da je surov i nježan u isto vrijeme, ali to ga zapravo čini običnim čovjekom. Whishaw sjajno prikazuje što se to događa u ubojičinu umu, dok slojevitost svojeg lika prikazuje u manjem obimu, ali s velikom snagom. Ostatak glumačke ekipe zaista je odličan te je to jedna od rijetkih serija u ovom trenutku u kojoj svaki lik sa svojim glumcem ili glumicom funkcionira savršeno.

"Crne golubice" osvježenje su za koje niste znali da vam treba ovih praznika. Šest epizoda, odlična priča, sjajni likovi i glumačka postava, blagdanske pjesme i okićen London pozivaju vas da uživate u krimitrileru koji će staviti osmijeh na lica svima kojima je već dosadilo gledati film "Sam u kući" već pedeseti put.