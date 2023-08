Zvonimira Bobana nakon razvoda s Leonardom rijetko viđamo, ali sada se zgodno sredio za događanje koje nije htio propustiti

Zvonimir Boban pojavio se na zatvaranju Sportskih igra mladih u Splitu, gdje je plijenio veliku pozornost.

Naš umirovljeni nogometaš Zvonimir Boban rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima u posljednje vrijeme, i to nakon što se prošle godine razveo od Leonarde Lončar.

No 54-godišnji Zvonimir sada nije htio propustiti svečanost zatvaranja Sportskih igara mladih u Splitu, gdje su se mnogi poželjeli družiti s njim. Uz njega se pojavio i bivši Vatreni Dario Srna, a obojica su bila odlično raspoložena. Zvonimir je još jednom pokazao i dobar smisao za modu kombinirajući tamnoplave hlače, prugastu košulju i trendi tenisice.

Zvonimir se prije dvije godine razveo od svoje supruge Leonarde, s kojom je u braku bio dugih 28 godina, odnosno 32 u vezi, a nakon toga zaljubio se u 19 godina mlađu stomatologinju Marijanu Gikić. Bivši supružnici imaju petero djece, kćeri Ružu, Martu i Mariju te sinove Rafaela i Gabrijela.

Leonarda je nakon razvoda prošla kroz trnovit put, a osim toga stresna joj je bila i selidba.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam lijep odnos, indirektniji. 32 godine bili smo zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše OK, uglavnom nije puklo zbog treće osobe, nego zbog treće stvari. Stoga smo se razdvojili. Ne žalim ni za čim", ispričala je tada iskreno Leonarda Josipi Pavičić u IN magazinu.

